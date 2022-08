Cijene nafte stabilne

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte su u četvrtak uglavnom ostale stabilne, jer je tržište i dalje vagalo zbog ograničene ponude i usporavanja potražnje, nakon što su zalihe nafte i benzina u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) pale na najniže vrijednosti u više mjeseci.

Cijena barela nafte na londonskom tržištu pala je tri centra na 96,75 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 40 centi višoj cijeni od 91,06 USD.

Cijene na oba tržišta u srijedu su pale na najniže vrijednosti od kada je počela ruska invazija na Ukrajinu 24. februara, prenosi SEEbiz.

Takav razvoj događaja uslijedio je nakon neočekivanog prošlosedmičnog rasta zaliha sirove nafte u SAD-u. Zalihe benzina takođe su pokazale iznenađujući porast kako je potražnja usporila.

Prognoze potražnje i dalje su mutne s obzirom na pojačanu zabrinutost oko ekonomskog pada u SAD-u i Evropi, na dužničke poteškoće na tržištima rastućih ekonomija, te strogih pandemijskih mjera u Kini, najvećem svjetskom uvozniku nafte.

Sporazum Organizacije zemalja izvoznica nafte i njenih saveznika (OPEC+) od srijede o povećanju proizvodnje za samo 100 hiljada barela dnevno u septembru, što odgovara 0,1 odsto globalne potražnje, smatra se lošim za tržište.

Također, vodeće OPEC-ove članice, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE), spremne su da značajno povećaju proizvodnju nafte, ako se svijet ove zime suoči s ozbiljnom krizom, rekli su izvori upoznati sa stavovima najvećih izvoznika.

Ipak, analitičari očekuju da će ograničeni rezervni kapacitet OPEC+ ojačati cijene u dužem periodu.

OPEC u četvrtak nije objavio cijenu barela korpe nafte njegovih članica. Ipak, u odvojenom izvještaju objavio je da je barel korpe nafte u utorak iznosio 104,86 USD, što znači da je oslabio 1,94 USD u odnosu na prethodni dan.

