Cijene nafte porasle prema 89 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u petak na međunarodnim tržištima prema 89 USD, podržane poskupljenjem derivata u očekivanju smanjenog snabdijevanja iz Rusije i naznakama slabljenja novog talasa zaraze kovidom u Kini.

Cijena barela na londonskom je tržištu nakon podna bila viša 1,17 USD nego na prethodnom zatvaranju trgovine i iznosila je 88,64 USD. U istom je iznosu barel poskupio i na američkom tržištu, gdje se njime trgovalo po 82,28 USD.

Trgovci i dalje polažu nade u brzi oporavak potražnje u Kini nakon ukidanja kovid mjera, iako je njihov optimizam nakratko prigušio novi talas širenja virusa, prenosi Hina.

U petak ih je ohrabrio podatak o padu od 72 odsto broja kritično zaraženih u poređenju s najvećim ovomjesečnim nivoom. Broj umrlih od kovida u bolnicama smanjio se 79 odsto.

Kina je najveći uvoznik nafte u svijetu, a stišavanje zaraze i postupna normalizacija života značili bi i oporavak ekonomije i potražnje za gorivom.

Trgovci ističu i rast cijena dizela, kerozina i lož ulja u očekivanju smanjenog snabdijevanja iz Rusije nakon što Grupa sedam najrazvijenijih zemalja (G7) i njeni saveznici početkom februara ograniče njihove cijene.

Rusija je najavila da će početkom februara na pet mjeseci zabraniti njihovu prodaju svim zemljama koje uvedu cjenovni limit.

“Smatramo da je nafta poskupila u prvom redu zbog naglog rasta cijena naftnih derivata”, napisali su u bilješci analitičari investicione banke JPMorgan, izdvojivši i održavanje rafinerija.

Predstavnici Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njenih partnera sastaće se naredne sedmice kako bi razmotrili proizvodnu politiku. Izvori u OPEC+ ne očekuju promjene.

OPEC je odvojeno objavio da je cijena barela korpe nafte njegovih članica u četvrtak bila gotovo nepromijenjena i iznosila je 84,47 USD.

