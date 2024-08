Cijene nafte pod pritiskom zabrinutosti za potražnju

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u srijedu na međunarodnim tržištima više od jedan odsto, zbog nastavka zabrinutosti tržišnih učesnika oko slabosti kineske potražnje i povećanih rizika od globalnog ekonomskog usporavanja.

Još veći pad cijena ograničili su potencijalni prekidi u snabdijevanju s Bliskog istoka i iz Libije, prenosi Hina.

Cijena barela je na londonskom tržištu pala u odnosu na prethodno zatvaranje 1,02 USD na 78,53 USD. Barelom se na američkom tržištu trgovalo po 1,04 USD nižoj cijeni od 74,49 USD.

“Rizici snabdijevanja u Libiji izbili su u prvi plan, potražnja Kine je i dalje slaba, a očekivani oporavak u drugom polugodištu tek treba da pokaže vjerodostojne naznake početka”, naveo je u bilješci Amarpreet Singh iz Barclaysa.

Dok pad američkih zaliha nafte i goriva u prošloj sedmici podržava cijene, potencijalni gubitak libijske proizvodnje nafte i moguće širenje sukoba između Izraela i Gaze na militante Hezbollaha u Libanu, koje podržava Iran, i dalje ostaju najveći rizici na naftnim tržištima.

Nekoliko naftnih polja širom Libije zaustavilo je proizvodnju, jer se nastavlja spor između suparničkih Vladinih frakcija oko kontrole nad centralnom bankom i prihodima od nafte.

Taj spor u opasnost dovodi proizvodnju od oko 1,2 miliona barela dnevno. Vlada sa sjedištem u Tripoliju i National Oil Corp (NOC), koji je zadužen za naftne resurse u zemlji, još nijesu potvrdili zatvaranja.

Zalihe sirove nafte su u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u prošloj sedmici su pale 3,4 miliona barela, benzina 1,86 miliona barela, a derivata 1,4 miliona barela, objavio je u utorak Američki institut za naftu.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) je u odvojenom izvještaju saopštila da je u utorak cijena barela korpe nafte njenih članica poskupila 74 centa na 80,17 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS