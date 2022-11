Cijene nafte pale prema 87 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene sirove nafte pale su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima na 87 USD, pod pritiskom zabrinutosti oko potražnje u Kini zbog novog talasa zaraze koronavirusom i pogoršanja izgleda za rast velikih ekonomija.

Na londonskom tržištu cijena barela je poslije podna bila 52 centa niža nego na zatvaranju trgovine krajem prošle sedmice i iznosila je 87,1 USD.

Na američkom tržištu se barelom sa rokom isporuke u decembru trgovalo po 68 centi nižoj cijeni od 79,4 USD, prenosi Hina.

Krajem prošle sedmice raspoloženje je pokvarila oslabljena potražnja u Kini zbog novog talasa covida 19 i mogućnost ponovnog povećanja ključnih kamatnih stopa u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Zabrinutost oko Kine proširila se i na početak ove sedmice.

Broj novih slučajeva covida ostao je blizu visokog nivoa u aprilu, što odražava nova žarišta u svim regijama i velikim gradovima. Škole u nekim četvrtima Pekinga prešle su u ponedjeljak na online nastavu, nakon što su zvaničnici zamolili stanovnike da ostanu kod kuće.

Guangzhou je naredio petodnevno zatvaranje najgušće naseljene četvrti.

“Cijene nafte su pod pritiskom mogućnosti novih ograničenja, a time i slabije kineske potražnje”, rekao je Craig Erlam iz OANDA-e.

Trgovci su takođe zabrinuti zbog usporavanja ekonomske aktivnosti u drugim velikim ekonomijama.

“Sklonost riziku slabi, jer svi ekonomski podaci iz velikih zemalja u posljednje vrijeme najavljuju recesijski scenario, posebno u Velikoj Britaniji i eurozoni”, rekla je Tina Teng iz CMC Marketsa.

Prošlosedmične izjave američke centralne banke podstakle su strahove za rast najveće svjetske ekonomije, s obzirom na signale daljeg povećanja ključnih kamatnih stopa.

“Vidimo sumorne ekonomske izglede širom svijeta, koji nastavljaju da vrše pritisak na cijene nafte, a ako kamatne stope nastave da rastu, očekivanja će se vjerovatno dodatno pogoršati”, dodao je Teng.

Procjene povećanja kamatnih stopa u SAD-u podržava i dolar, koji naftu čini skupljom za kupce drugih valuta i dodatno koči potražnju.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) je posebno objavila da je cijena barela korpe nafte njenih članica u petak pala 2,87 USD na 87,65 USD.

