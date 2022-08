Cijena nafte porasla za dolar

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Nafta je u utorak poskupila dolar po barelu, obrnuvši raniji pad, nakon što je Rusija objavila da je izvoz nafte u Evropu preko naftovoda Družba obustavljen od početka avgusta, što je izazvalo zabrinutost zbog ograničene ponude.

Ruska energetska kompanija Transneft saopštila je da je Ukrajina obustavila protok nafte, jer su zapadne sankcije onemogućile plaćanje tranzitnih naknada iz Moskve, prenosi SEEbiz.

Cijena barela na londonskom tržištu porasla je 92 centa, na 97,57 USD u odnosu na prethodni dan trgovanja. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 1,02 USD višoj cijeni, od 91,79 USD.

Do vijesti o Družbi, rastuća očekivanja da će recesija smanjiti potražnju za naftom neutralisala su brigu oko ponude.

Tržište nafte takođe je osjetilo uticaj pregovora o oživljavanju iranskog nuklearnog sporazuma koji bi omogućio veći izvoz iranske nafte.

EU je u ponedjeljak iznijela “konačni” tekst za oživljavanje sporazuma s Iranom iz 2015. Visoki zvaničnik EU-a rekao je da se konačna odluka o predlogu, koji treba odobrenje Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Irana, očekuje u roku od “nekoliko sedmica”.

Razgovori su se vukli mjesecima bez dogovora.

Iranski izvoz sirove nafte je za najmanje milion barela dnevno ispod nivoa iz 2018. godine kada je tadašnji predsjednik SAD-a Donald Trump izašao iz nuklearnog sporazuma, tako da bi sporazum mogao omogućiti znatno povećanje snabdijevanja.

Cijena nafte je skočila početkom godine, jer je ruski rat u Ukrajini povećao zabrinutost za snabdijevanje, pri čemu je cijena na londonskom tržištu u martu dostigla oko 139 USD, gotovo najviši nivo u istoriji.

Cijena nafte na londonskom tržištu u petak je pala na čak 92,78 USD, najniže od februara, budući da je u četvrtak upozorenje engleske centralne banke o dugotrajnom padu povećalo očekivanja manje potrošnje goriva.

U odvojenom izvještaju OPEC je objavio da je barel korpe nafte njenih članica u ponedjeljak koštao 100,78 USD, što znači da je porastao 77 centi u odnosu na prethodni dan trgovanja.

