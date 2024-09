CGES potpisao ugovor o priključenju vjetroelektrane Bijela na prenosni sistem

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izvršni direktor Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES), Ivan Asanović, i predstavnik vjetroelektrane Alcazar Energy, Enrico Casari, potpisali su ugovor o priključenju vjetroelektrane Bijela na prenosni sistem.

“Asanović i Casari su potpisali prvi ugovor u portfoliju naše energetske kompanije o izgradnji infrastrukture za priključenje vjetroelektrane Bijela na mrežu, čime nastavljamo eru razvoja obnovljivih izvora energije (OIE) u našoj zemlji. Ovaj ugovor predstavlja značajan iskorak ka zelenoj tranziciji i postizanju ciljeva održivog razvoja”, saopštili su iz CGES-a.

Iz kompanije su kazali da je priključenje ove vjetroelektrane na prenosni sistem ključan korak ka sigurnijem i efikasnijem energetskom sistemu, čime u CGES-u potvrđuju njihovu posvećenost održivoj budućnosti i energetskoj tranziciji.

Elektrana će biti priključena na trafostanicu Brezna, koja se nalazi na sjeverozapadu Crne Gore, a komercijalno puštanje u rad elektrane očekuje se u 2027. godini.

„Prije priključenja, potrebno je izvršiti nadogradnju trafostanice sredstvima koje pokriva Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), sa kojom je CGES u prethodnom periodu potpisao ugovor o kreditnom aranžmanu“, navodi se u saopštenju.

Potpisivanje ugovora o priključenju na mrežu predstavlja veoma važnu prekretnicu za vjetroelektranu Bijela, koju je u septembru prošle godine kupio Alcazar Energy, referentna kompanija koja se bavi obnovljivim izvorima energije na tržištima u razvoju, uz partnerstvo sa Simes Inženjeringom i Sistemom MNE, prvobitnim nosiocima grinfild projekta.

Potpisivanje potvrđuje težnju Alcazar Energy da izgradi najveću platformu za obnovljivu energiju na Zapadnom Balkanu.

„Projekat, sa planiranim instalisanim kapacitetom od 118,8 megavata (MW), udvostručiće instalisane snage vjetra u Crnoj Gori, a procjenjuje se da će otvoriti preko 800 radnih mjesta u građevinarstvu, te kada otpočne sa radom, proizvoditi dovoljno čiste energije za napajanje preko 20,7 hiljada domaćinstava godišnje, uz izbjegavanje oslobađanja preko 260 hiljada tona ugljen-dioksida godišnje“, rekli su iz CGES-a.

Korišćenje vjetroenergije predstavlja ključnu komponentu u smanjenju emisije štetnih gasova i stvaranju čistije energetske budućnosti.

Ulaganje u obnovljive izvore, poput vjetroelektrana, ne samo da doprinosi očuvanju životne sredine, već i smanjuje zavisnost od fosilnih goriva, podstiče ekonomiju i otvara nova radna mjesta u sektoru zelene energije.

“Ovaj projekat naglašava našu stratešku orijentaciju ka modernizaciji i razvoju obnovljivih resursa”, zaključili su iz CGES-a.

Potpisivanju ovog značajnog ugovora prisustvovali su i direktor Sektora za razvoj i investicije, Dragan Perunović, i predstavnici Alcazar Energy-a, Marko Radulović i Dejan Milić.

