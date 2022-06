CBCG utvrdila nepravilnosti u poslovanju CKB-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) izrekla je supervizorsku mjeru Crnogorskoj komercijalnoj banci (CKB) nakon što je vanrednom kontrolom otkrila nepravilnosti koje su dovele do pronevjere 14 miliona EUR sa računa klijenata, piše Pobjeda.

Iz CBCG su Pobjedi kazali da su obavili vanrednu ciljnu kontrolu poslovanja CKB, te da je banci, u skladu sa odredbama Zakona o kreditnim institucijama, izrečena supervizorska mjera, čiji je cilj blagovremeno i pravilno otklanjanje nepravilnosti u tom segmentu poslovanja.

“Obaveza banke je da postupi u skladu sa svim zahtjevima u supervizorskoj mjeri i da blagovremeno izvještava regulatora o preduzetim aktivnostima”, naveli su iz CBCG.

Iz CBCG su, na pitanje lista koje nepravilnosti su utvrđene, odgovorili da je riječ o povjerljivim informacijama.

“Svaka izvršena ili planirana aktivnost regulatora po osnovu prethodno izrađenog izvještaja o kontroli ima povjerljiv karakter u kontekstu publikovanja određenih podataka i informacija prema trećim licima, na šta nedvosmisleno upućuje imperativno određenje iz člana 253, stav tri Zakona o kreditnim institucijama”, objasnili su iz CBCG.

Oni su dodali da je CKB u redovnom režimu poslovanja, te da komuniciraju sa klijentima koje treba da obeštete.

Zakonom o kreditnim institucijama propisano je da je upravni odbor banke dužan da obezbijedi realizaciju supervizorskih mjera CBCG, te da će u suprotnom izreći opomenu, odnosno oduzeti odobrenje za obavljanje funkcije predsjednika i člana upravnog odbora.

Istim zakonom predviđeno je da se nepravilnostima u poslovanju banke smatraju neadekvatno upravljanje rizicima, primjena nesigurnih i nesolidnih praksi, te postupanje koje nije u skladu sa ovim zakonskim rješenjem.

Pronevjera 14 miliona EUR otkrivena je u februaru, kada je internom kontrolom CKB utvrdila da su neki službenici banke „skinuli“ taj iznos sa računa 200 klijenata. Od tada je banka podnijela više krivičnih prijava protiv zaposlenih, između ostalog, i protiv bivšeg izvršnog direktora Pala Kovača.

Njega OTP banka, vlasnik CKB-a, sumnjiči da je zloupotrijebio službeni položaj u privrednom poslovanju u dijelu nevršenja dužnosti.

Banka je pokrenula i više disciplinskih postupaka prema zaposlenima, od kojih je većina završila otkazom, zbog čega su radnici podnijeli tužbe.

