CBCG uspješno obavljala svoju funkciju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) uspješno je obavljala svoju funkciju u prethodnom periodu koji su obilježili brojni izazovi na lokalnom i globalnom planu, ocijenio je šef Kancelarije Svjetske banke (SB) za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, Kristofer Šeldon.

On je na današnjem sastanku sa guvernerom CBCG, Radojem Žugićem ocijenio da je to rezultiralo dobrim stanjem bankarskog sektora.

Na sastanku je, kako je saopšteno iz CBCG, bilo riječi o Strateškom partnerskom okviru za Crnu Goru Grupacije Svjetske banke za period od naredne do 2027. godine, koji je usmjeren na pružanje podrške održivijem i inkluzivnijem rastu Crne Gore.

Usvajanje tog dokumenta očekuje se u prvoj polovini naredne godine.

Žugić je zahvalio sagovorniku na podršci koju je SB pružila CBCG, u vidu tehničke pomoći za aktivnosti usmjerene na uvođenje instant plaćanja i pripremu Zakona o digitalnoj imovini, kao i na izradi analize transponovanja platne regulative i spremnosti Crne Gore za uključenje u SEPA sistem plaćanja.

„Dogovoren je nastavak komunikacije i saradnje u cilju daljeg snaženja otpornosti finansijskog sektora i stvaranja preduslova za dinamičniji rast domaće ekonomije“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS