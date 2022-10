Budžet Glavnog grada preko 106 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odbornici Skupštine Glavnog grada su, u okviru izmjena i dopuna Odluke o budžetu Podgorice za ovu godinu, usvojili budžet od preko 106 miliona EUR.

Iz Glavnog grada su naveli da je usvojen do sada najveći budžet Podgorice, dodajući da je to od istorijskog značaja za njen razvoj.

Oni su naveli da prihodi za prvih šest mjeseci ove godine iznose 59,5 miliona EUR, što je 35 odsto više u odnosu na prethodnu godinu, dok su izdvajanja za kapitalni budžet 26,6 miliona EUR, što je 61,7 odsto više u odnosu na prethodnu godinu.

“Usvajanje budžeta u ovom iznosu još jedna je potvrda sjajnih finansijskih rezultata Glavnog grada, čime su stvorene pretpostavke za dalji još intenzivniji razvoj Podgorice”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, usvojene su i odluke o ustupanju zemljišta na korišćenje bez naknade za potrebe Fudbalskog kluba Zabjelo, davanju saglasnosti za stvaranje pretpostavki za izgradnju šetališta na Ljuboviću, obrazovanju Organizacionog odbora za stvaranje uslova za početak rada novoosnovane opštine Zeta.

Usvojeni su i lokalni akcioni planovi za postizanje rodne ravnopravnosti i za unapređenje socijalne inkluzije i druge.

