Britanski novinar kroz turu kamperom uživa u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Britanski novinar Marcus Leach i njegova porodica u sklopu avanturističke ture kamperom borave tokom septembra u studijskoj posjeti Crnoj Gori, nakon čega će kroz reportaže svojim čitaocima predstaviti ljepote destinacije i života na točkovima.

Iz Nacionalne turističke organizacije (NTO) je saopšteno da novinar eminentnih medija specijalizovanih za kamping turizam iz Velike Britanije – Bailey of Bristol, Caravan and Motorhome Club i Practical Motorhome, tokom boravka u destinaciji uživa u prirodnim ljepotama Crne Gore, te prenosi pozitivne impresije svojim pratiocima na društvenim mrežama Instagram i Twitter.

“Ovdje smo tek šest dana, ali već smo potpuno oduševljeni zapanjujućom ljepotom zemlje koju smo jedva čekali da posjetimo otkako smo krenuli kamperom na turneju po Evropi. Rijeke, planine, jezera, guste šume i nepregledna prostranstva na sjeveru, izgledaju tako magično, pa ne mogu ni da zamislim šta nas tek čeka u narednom periodu”, kazao je Leach.

On je sa porodicom imao priliku da u okviru etno sela Grab otkrije divlju i očuvanu prirodu, a trenutno se nalazi u nacionalnom parku Durmitor za koji kaže da im je omogućio uživanje u očaravajućim pejzažima.

“Imali smo sreću da putujemo svuda po svijetu, ali mi smo saglasni da je ovo jedno od najljepših mjesta koje smo ikada posjetili. Moram reći da je potpuna privilegija probuditi se ovdje sa pogledom na nestvarnu prirodu i gledati kako se planine mijenjaju tokom dana. To je definitivno najljepši osjećaj koji čovjek može doživjeti”, poručio je Leach.

U narednom periodu, Leach planira da zajedno sa svojom porodicom posjeti brojne kampove u okviru nacionalnih parkova Durmitor, Biogradska gora i Lovćen.

Pored NTO, podršku u organizaciji posjete novinara i njegove porodice dali su i Nacionalni parkovi Crne Gore, kampovi Grab, Plužine i Ivan do na Žabljaku.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS