Blokiran račun Instituta Igalo zbog tužbi radnika

Igalo, (MINA-BUSINESS) – Račun Instituta „Simo Milošević“ blokiran je od petka na iznos oko 380 hiljada EUR, zbog prispjeća presuda na osnovu tužbi radnika za neadekvatno obračunate koeficijente.

Prema riječima vršioca dužnosti direktora Instituta, Sava Marića, sličan iznos mogao bi doći na naplatu naredne sedmice, a u narednih mjesec, ukoliko se ne nađe rješenje, Institut bi mogao dugovati više od milion EUR.

“Prije mjesec je račun takođe bio blokiran na nekoliko dana, ali tada smo imali priliv uplata od stranih pacijenata, pa smo uspjeli da isplatimo tih 400 hiljada EUR. Od petka je račun ponovo blokiran na 380 hiljada EUR, a mi trenutno nemamo novac da pokrijemo te dugove”, kazao je Marić za RTHN.

On je naveo da prijeti opasnost da već naredne sedmice na naplatu dođe još jedan takav iznos, a u tri, četiri sedmice bi mogao da dostigne i milion.

“Sva ova blokada je uslijedila nakon prispjeća presuda na osnovu žalbi radnika zbog niskog koeficijenta koji imaju od 2012. godine. Oni su sa pravom tužili Institut i sada je taj loš rad i vođenje Instituta došlo na naplatu, a mi moramo da vraćamo tuđe dugove”, kazao je Marić, prenosi portal RTHN.

On je rekao da je na ovaj problem upozoravao nadležne u Vladi, ali kako kaže, nije siguran da su shvatili da je to toliko ozbiljno i da je blizu vrijeme kada može da dođe do blokade.

“Tada sam rekao da kada počnu dolaziti prve presude, a ne budemo imali novac iz sopstvenih sredstava prijeti nam blokada računa. Zna se ako budemo imali blokadu računa u kontinuitetu 60 dana prijeti nam stečaj”, rekao je Marić.

Odbor direktora je u srijedu raspravljao o toj temi, a prema riječima Marića prošle sedmice je pošla inicijativa od njega i predsjednika Opštine da ih prime ministri zdravlja, ekonomije i turizma.

“Bili smo svjesni da zbog izbora nije bilo prostora za taj sastanak. Ove sedmice opet nijesmo imali odgovor na tu temu, sjutra nas očekuje praznik grada, ali se nadamo da ćemo u toku naredne sedmice imati prostor da nas prime i da im objasnimo koliko je ozbiljan problem trenutno u Institutu Igalo”, rekao je Marić.

On je kazao da se nada da će na neki način uspjeti urazumiti ljude koji u ovom momentu odlučuju i o pomoći Institutu da reaguju na pravi način i da prevaziđemo trenutnu situaciju.

Odbor direktora Instituta je prošle sedmice imao sastanak sa ministrom zdravlja i njegovim saradnicima, a naredne očekuju i sastanak u Ministarstvu finansija.

