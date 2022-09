Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Blagi rast indeksa i slab promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je najavljeno da bi Nacrt rebalansa ovogodišnjeg budžeta trebalo da bude dostavljen Vladi do kraja naredne, kako bi se o njemu krajem mjeseca raspravljalo u parlamentu.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 blago je ojačao na 807,94 poena, a MONEX skoro jedan odsto na 11.216,18 bodova.

Promet, realizovan kroz devet transakcija, iznosio je 28,96 hiljada EUR i bio je 1,6 puta manji od prošlosedmičnog. Najveći udio u prometu imale su akcije Jugoinspekta, koje su na kraju sedmice koštale 50 EUR.

Trgovano je dionicama Luke Kotor, Plantaža i Crnogorskog elektroprenosnog sistema, koje su u petak koštale sedam EUR, odnosno 15,56 centi i 90 centi. Akcije Luke Bar su trgovanje završile na 30,6 centi, a kotorskog Napretka na tri centa.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović kazao je ove sedmice da bi Nacrt rebalansa budžeta za ovu godinu trebalo da bude dostavljen Vladi do kraja naredne sedmice, uz moguća kašnjenja od nekoliko dana zbog hakerskih napada. O njemu bi krajem mjeseca trebalo da se raspravlja na vanrednoj sjednici parlamenta.

Damjanović je je saopštio da su rebalansom planirana nedostajuća sredstva na nivou od 715 do 720 miliona EUR, pri čemu je trošenje depozita manje nego prošle godine. Prema njegovim riječima, prethodna administracija je potrošila 409 miliona EUR, dok će ova potrošiti oko 384 miliona.

„Ostalo će biti pozajmice i krediti, koji će biti od 325 do 350 miliona EUR, a u zavisnosti od obaveza koje imamo vezano za Fond penzijsko invalidskog osuguranja (PIO). Tu se radi o nekih 160 miliona više nedostajućih sredstava za ovu godinu“, objasnio je Damjanović.

On je dodao da će Vlada nedostajuća sredstva dominantno tražiti na domaćem tržištu, kao i da se neće ići na emisiju obveznica.

“Razgovaramo sa finansijskim sektorom u zemlji i inostranstvu da se blagovremeno obezbijede nedostajuća sredstva, odnosno krediti i pozajmice. Njih ćemo dominantno tražiti na domaćem tržištu, likvidnosti ima u bankama dovoljno”, rekao je Damjanović u jutarnjem programu TV Prva.

On je naveo da će se vjerovatno ići i na emisiju državnih zapisa, što su kratkoročne hartije koje obezbjeđuju likvidnost i premošćuju disbalans u prihodima i rashodima.

“Nećemo ići na emisiju obveznica. Dosta ih je emitovano. Niti je vrijeme, a cijena tih obveznica nije nimalo naivna. Realno su kamatne stope porasle, ali probaćemo da kroz strpljive razgovore sa našim partnerima obezbijedimo maksimalno povoljne uslove da ovu godinu zaokružimo”, naveo je Damjanović.

Sedmicu je obilježila najava predstavnika kompanije Uniprom da će od četvrtka raskinuti poslovno tehničku saradnju sa oko 300 zaposlenih u primarnoj proizvodnji.

Oni tvrde da su nadležne obavijestili da Uprava prihoda i carina (UPC) neće da im vrati poresku pretplatu od 7,8 miliona EUR, čime je ugrožena likvidnost kompanije i egzistencija zaposlenih, kao i svih u repro lancu, među kojima najviše Luke Bar i Montecarga.

Iz UPC su nakon toga saopštili da je povraćaj poreza na dodatu vrijednost (PDV) kompaniji Uniprom je redovno uplaćivan svakog mjeseca i podsjetili da se radi o višemilionskom iznosu, zbog čega su potrebne dodatne provjere i kontrole.

“Povrat PDV-a kompaniji Uniprom je odobren, potpisan i upućen na dalju nadležnost prema Ministarstvu finansija i Trezoru”, naveden je u saopštenju UPC.

Nakon što je u četvrtak organizovan sastanak sa predstavnicima Ministarstva finansija i kompanije Alind, preko koje su zaposleni radnici u primarnoj proizvodnji u Kombinatu aluminijuma (KAP), Uniprom je najavio da će sačekati ishod kontrole koju je UPC najavila za ponedjeljak.

Radnicima Željezare u četvrtak je turski vlasnik počeo da isplaćuje otpremnine, nakon čega su oni najavili žešći protest i masovni skup u Nikšiću za spas kompanije.

Predstavnici radnika su kazali da su očekivali da će menadžment Tosčelika prihvatiti ponudu Elektroprivrede (EPCG) o produženju radnog odnosa do 31. oktobra, ali se to nije desilo.

U četvrtak je istekao rok koji su turski investitori najavili kao krajnji do kojeg će za 229 radnika Željezare uplaćivati zarade i radni staž. Pregovori sa EPCG još traju, a elektroenergetska kompanija je tražila produženje roka za dva mjeseca kako bi uspjela da završi posao

Premijer Dritan Abazović kazao je prethodno da smatra da bi preuzimanje Željezare od EPCG bio dobar potez, kojim bi se uvećavao državni kapital i regulisalo pitanje energetskog balansa tokom ljetnjih mjeseci.

On je naveo i da je ideja Vlade da uvećava kapital državnih preduzeća, a ranijih vlada da se umanjuje, rasparča, rasproda i pokrade.

“Naša ideja je da se država revitalizuje gdje više može“, poručio je Abazović.

Krajem sedmice je iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma najavljeno da će se razmotriti mogućnost privremene zabrane izvoza peleta, jer imaju informacije da određeni proizvođači ne poštuju odluku o ograničavanju cijena peleta.

Iz tog Vladinog resora su kazali da imaju informaciju da određeni proizvođači ne poštuju odluku o ograničavanju cijena peleta na maksimalno 269 EUR po toni kada se kupuje kod njih i 320 EUR u trgovini na malo, kao ni postignuti dogovor o obezbjeđivanju 15 odsto proizvodnje za potrebe domaćeg tržišta.

Ministarstvo će, kako su poručili, razmotriti mogućnost privremene zabrane izvoza peleta, ukoliko se takva praksa nastavi.

