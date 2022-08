Blagi pad indeksa

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak u opreznom trgovanju najvažniji indeksi blago pali, nakon što su u julu ostvarili najveći mjesečni skok u zadnje dvije godine, dok investitori za nove smjernice čekaju podatke o zaposlenosti u najvećoj svjetskoj ekonomiji.

Dow Jones indeks spustio se na početku sedmice 46,7 bodova ili 0,14 odsto, na 32.798 bodova, S&P 500 indeks 0,28 odsto, na 4.118 poena, a Nasdaq 0,18 odsto, na 12.368 bodova, prenosi SEEbiz.

Tako su indeksi blago pali nakon prošlosedmičnog uzleta, podstaknutog špekulacijama da američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) možda neće trebati dizati kamatne stope onako agresivno koliko su se neki pribojavali.

Pritom je S&P 500 u trgovanju neprestano oscilirao između pozitivnog i negativnog područja, jer su investitori bili na oprezu nakon što je, kao i tehnološki Nasdaq, u julu ostvario najveći mjesečni dobitak još od 2020.

Od početka godine, međutim, ti indeksi su još u minusu, pri čemu S&P otprilike 14 odsto.

Fed je poručio da joj je cilj suzbiti inflaciju i smanjiti potražnju podizanjem kamatnih stopa, no neki investitori i analitičari brinu kako bi njeno agresivno zaoštravanje monetarne politike moglo podstaći nezaposlenosti i usporiti ekonomske aktivnosti.

Fed je od početka godine već dignuo ključnu kamatnu stopu za ukupno 2,25 postotnih bodova te najavio da će njegov pristup zaoštravanju monetarne politike nadalje biti pod uticajem pokazatelja.

A najnoviji pokazatelj o američkoj industrijskoj aktivnosti ISM u julu je iznosio 52,8 indeksnih bodova, što je njegov najniži nivo od juna 2020, no to je ipak bolje od očekivanja analitičara. Ujedno, taj indeks i dalje je iznad 50 bodova, pa ukazuje tek na usporavanje rasta aktivnosti u industriji, koje čine gotovo 12 odsto američkog bruto domaćeg proizvoda (BDP), a ne i njihov pad.

Za nove smjernice čekaju se krajem sedmice podaci o zaposlenosti, koja je u dosadašnjem toku godine rasla, podstakavši ekonomiste na zaključak da američka privreda, uprkos dva tromjesečja pada aktivnosti, ustvari i nije u recesiji.

“I dalje je mnogo pitanja oko toga jesmo li zaista ekonomski izašli iz problema, no vjerovatno nijesmo. Nijesmo čak niti blizu ekonomskih efekata Fed-ovog dosadašnjeg podizanja kamatnih stopa”, smatra portfelj menadžer u investicionom društvu Global Investments, Tom Martin.

Najviše su pale cijene dionica u energetskom sektoru, pod uticajem pada cijena nafte. Najveća gubitnica pritom je bila dionica Exxon Mobila, s padom cijene 2,5 odsto.

I na evropskim berzama na početku avgusta većina najvažnijih indeksa blago je pala, nakon najboljeg mjesečnog izvođenja još od novembra 2020. godine, pri čemu je panevropski Stoxx 600 završio trgovanje u ponedjeljak u minusu 0,19 odsto, na 437,46 bodova.

Istovremeno, njemački DAX spustio se blagih 0,03 odsto, na 13.479 bodova, a londonski FTSE 0,13 odsto, na 7.413 poena, dok je londonski Ftse ojačao 0,11 odsto, na 22.429 bodova.

