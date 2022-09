Biljana Vujović nova članica Upravnog odbora Addiko banke

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nadzorni odbor Addiko banke Podgorica imenovao je za novu članicu Upravnog odbora Biljanu Vujović, koja će od danas biti nadležna za poslove upravljanja rizicima.

Vujović je, kako je saopšteno iz banke, završila Prirodno-matematički fakultet u Podgorici. Banci se pridružila u julu 2015. godine i od samog početka postala dio njene netipične bankarske priče.

„Na novu poziciju dolazi s mjesta direktora Odjeljenja za kontrolu rizika i upravljanje podacima u Addiko banci, gdje je stekla svoje bankarsko iskustvo i kroz veoma odgovorne funkcije unaprijedila stečeno znanje i vještine“, navodi se u saopštenju.

Kao nova članica Upravnog odbora ona će biti odgovorna za kontrolu rizika i upravljanje podacima, upravljanje kreditnim rizikom i upravljanje nekvalitetnom aktivom.

Vujović je kazala da im je čast i zadovoljstvo pridružiti se Upravnom odboru Addiko banke.

„U proteklom periodu smo postigli značajne rezultate, što nam daje sigurnost u suočavanju sa izazovima koji su pred nama. Za mene je privilegija što ću učestvovati u novom razvojnom poglavlju banke u kojem ćemo znanje i energiju usmjeriti na dalje povećanje efikasnosti u korist naših klijenata“, navela je Vujović.

Prema njenim riječima, pored ukazanog povjerenja za odgovorno kreditiranje, namjerava da preuzme aktivnu ulogu u daljem razvoju i implementaciji strategije banke da postane najbolja banka za brze kredite za potrošače i mala i srednja preduzeća.

„Da bismo ostvarili naše ambiciozne ciljeve potrebno je nastaviti optimizovati našu ponudu proizvoda, zadržavajući fokus na osiguravanje kvaliteta aktive i snažne kapitalne pozicije”, saopštila je Vujović.

U posebnom fokusu politike upravljanja ljudskim resursima u Addiko banci su jednake mogućnosti za razvoj karijere i promovisanje inkluzije i različitosti među zaposlenima na svim nivoima organizacije.

Predsjednik Upravnog odbora Addiko banke, Christoph Schoen, kazao je da je koleginica Biljana Vujović dugogodišnji dio Addiko tima, dobro poznaje organizaciju i prepoznata je kao talenat i potencijal za razvoj od samog početka njene karijere.

„U prethodnom periodu je dala značajan doprinos razvoju našeg poslovanja i odličnim rezultatima, što je preporučilo za kandidata za ovu poziciju, sa širokim spektrom kvaliteta i kompetencija. Siguran sam da ćemo u budućem periodu, ojačani njenim učešćem u Upravnom odboru, izgraditi zajedno još bolju i jaču Addiko banku, a posebno sam zadovoljan što smo još jednom potvrdili usmjerenost ka zastupljenosti više žena na rukovodećim pozicijama i razvoju talenata unutar organizacije”, rekao je Schoen.

Upravni odbor banke koristi priliku da se zahvali na doprinosu dosadašnjem članu Radu Bajiću, koji će u narednom periodu karijeru nastaviti izvan sistema Addiko banke.

Upravni odbor Addiko banke Podgorica sada čine Schoen, predsjednik Upravnog odbora nadležan za opšte poslove, finansije i poslove podrške poslovanju, te članovi Upravnog odbora – Miloš Miketić, nadležan za komercijalne poslove i operacije i novoimenovana Biljana Vujović, nadležna za poslove upravljanja rizicima.

