Bez zainteresovanih za akcije EPCG

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Na drugi javni poziv Elektroprivrede (EPCG) za prodaju sopstvenih akcija u blok transakciji nije se javio nijedan zainteresovani strateški partner.

Iz kompanije je saopšteno da je to bio slučaj i sa prvim javnim pozivom.

“Ovim aktivnostima je okončan postupak prodaje sopstvenih akcija u blok transakciji”, navodi se u saopštenju.

S obzirom na to da je rok za otuđenje sopstvenih akcija 26. septembar tekuće godine, sljedeći korak, u zavisnosti od stava Vlade, koji bi trebalo iskazati u najkraćem mogućem roku, predstavlja proces prodaje sopstvenih akcija u skladu sa Pravilima Montenegroberze i to paket aukcijskom prodajom jednom ili više kupaca ili kontinuiranom prodajom na slobodnom tržištu ili poništenje sopstvenih akcija, što bi za EPCG značilo štetu od 52,8 miliona EUR (sticajna vrijednosti) i smanjenje kapitala preduzeća za 77 miliona EUR.

“Stav rukovodstva EPCG je nepromijenjen: u cilju izbjegavanja naznačene štete po kompaniju, poželjno je nastaviti proces prodaje sopstvenih akcija”, navodi se u saopštenju.

Budući da nije bilo prijavljenih po osnovu javnih poziva, proces prodaje bi se obavljao putem aukcijske prodaje jednom ili više kupaca ili kontinuiranom prodajom na slobodnom tržištu, a u skladu sa Pravilima Montenegroberze, i to uz uslov da cijena ne bude niža od 4,49 EUR po akciji (naznačena cijena je neznatno viša od sticajne), pa je na tom fonu i predlog Odluke Odbora direktora EPCG.

“Za precizno definisanje sljedećeg koraka je, dakle, neophodna hitna reakcija Vlade, kojoj je, s tim u vezi, danas upućen i dopis”, zaključuje se u saopštenju.

