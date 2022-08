Beluga obećala investicije od 50 miliona

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Vlasnik brenda Beluga, Aleksandar Mećetin, koji je kupio dio nikšićkog Neksana, investiraće u pogone i infastrukturu firme 50 miliona EUR, a planirano je zapošljavanje 300 radnika.

Na današnjoj konferenciji za novinare je saopšteno da će pogoni u Nikšiću proizvoditi jaka pića, votku, džin, liker i rum, prenosi portal RTCG.

Kompanija Beluga jedna je od najvećih u Rusiji za proizvodnju alkoholnih pića, a danas je u Nikšiću potpisan kupoprodajni ugovor kojem su prisustvovali i ministri ekonomskog razvoja i finansija, Goran Đurović i Aleksandar Damjanović.

Biznismen i vlasnik Neksana, Miograd Davidović, kazao je da je ovo istorijski početak u pravljenju globalnog biznisa.

“Dolazak velike kompanije u Crnu Goru predstavlja vaskrsenje Nikšića u svakom pogledu, a i za ovih 300 porodica mnogo znači. Ovo će dati veliki zamajac i Nikšiću i Crnoj Gori. Velike kompanije prave velike benefite i za druge grane privrede, u trasportu, špediciji, carini, lučkim poslovima i svim zavisnim kompanijama koje će sarađivati sa ovom firmom”, kazao je Davidović.

On je dodao da očekuju da izvoz bude veći nego što je danas ukupni Crne Gore.

“Mi se selimo u drugu kompaniju i imamo namjeru da aktiviramo nekoliko firmi iz ovog biznisa. Imamo dvije fabrike koje će brzo startovati, a očekujemo da ćemo uskoro preuzeti i Željezaru”, poručio je Davidović.

Đurović je rekao da ima još zainteresovanih za proizvodnju alkoholnih pića i da vjeruje da će pokretanje ovog biznisa dati benefite u kratkom roku.

“Fokusirajmo se na ekonomiju i zbog toga smo danas tu, jer nam je prioritet ekonomija”, kazao je Đurović.

Damjanović je naveo da će se Vlada truditi se da stvori svi uslove za institucionalnu podršku kompaniji.

Cilj je, kako je kazao, da se napravi ozbiljna sinergija države i poslovnih partnera.

“Crna Gora je do sada bila poznata po dva brenda što se tiče proizvodnje alkoholnih pića, jedno je nikšićko pivo i vino Plantaža. Evo i trećeg u proizvodnji jakih alkoholnih pića, koji znači ne samo konkretne benefite nego i ozbiljan marketing koji nam treba”, rekao je Damjanović.

On je kazao da se sa aspekta finansija raduju, jer će ova firma doprinijeti državnom i lokalnom budžetu.

“Očekujemo uspješnu priču”, poručio je Damjanović.

