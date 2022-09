Belgijski travel bloger u posjeti Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) je, u saradnji sa Ambasadom Crne Gore u Briselu, organizovala studijsku posjetu jednog od najpoznatijih belgijskih travel blogera i osnivača brenda Vetexbart.be, Barta Melisa.

“Melis u pratnji svog saradnika i fotografa Nicka Helsena boravi u posjeti Crnoj Gori, nakon čega će najljepše krajeve naše zemlje predstaviti svojim čitaocima”, navodi se u saopštenju NTO-a.

Cilj njihove posjete je prvenstveno upoznavanje sa gastro ponudom, kao i ponudom aktivnog odmora, a imajući u vidu da prvi put borave u Crnoj Gori, žele da upoznaju i sve ostale segmente crnogorske turističke ponude.

Tokom prvih dana boravka u destinaciji uživali su u mediteranskoj kuhinji i vinskoj ponudi Herceg Novog, Perasta, Kotora i Budve. Pored toga, imali su priliku da obiđu zaleđa, stare gradove, ali i da se oprobaju u avanturističkim sportovima na vodi.

Melis je rekao da su proveli puna dva dana u Crnoj Gori i da su već oduševljeni zadivljujućom ljepotom ove nevjerovatne zemlje koja većini Belgijanaca još nije dobro poznata.

„Crnogorsko primorje nam je za ovako kratko vrijeme ponudilo brojna nezaboravna iskustva, od ukusnih vina Herceg Novog, panorama koje oduzimaju dah, pa sve do avanturističkih sportova na vodi u Budvi i gostoprimstva tradicionalne porodice koja nas je naučila kako da pripremamo domaća jela“, kazao je Melis.

Melis i Helsen će tokom narednih dana u Plužinama, Kolašinu, Gusinju, Plavu i na Žabljaku imati priliku da uživaju u ukusima tradicionalne crnogorske kuhinje, u aktivnostima kao što su zipline iznad Pivskog jezera i rafting na Tari, da obiđu Biogradsko jezero, kao i da uživaju u hikingu na nestavarnim vrhovima Prokletija.

„Helsen i ja se već neizmjerno radujemo što ćemo naredna četiri dana u Crnoj Gori, između ostalog, istraživati prirodu. Spustićemo se zip lajnom iznad Pivskog jezera, popeti se na neke vrhove oko Prokletija i posjetiti čuveno Crno jezero“, poručio je Melis.

Kako je naveo, na svojoj veb stranici i društvenim mrežama će sa zadovoljstvom predstaviti Crnu Goru kao turističku destinaciju, a tu mogu pronaći i brojne savjete za putovanja.

„Ova zemlja ima sve što je Belgijancima potrebno tokom njihovog idealnog odmora, posebno predivnu prirodu, fantastičnu obalu, zanimljivu istoriju i možda najvažnije od svega – jedinstveno i lokalno kulinarsko iskustvo“, zaključio je Melis.

Pored NTO, podršku u organizaciji posjete travel blogera i fotografa iz Belgije, dali su i strateški partner NTO-a – agencija Gold Travel, lokalne turističke organizacije Herceg Novog, Kotora, Budva, Kolašina, Gusinja, Plava, Park prirode Piva, kao i hoteli Casa del Mare, Casa di Pino i Bianca Resort&Spa.

