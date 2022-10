Banke u kontinuitetu rade na razvoju digitalnih servisa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Banke u Crnoj Gori prate savremene tehnološke trendove i u kontinuitetu rade na razvoju digitalnih servisa, saopštio je guverner vrhovne monetarne institucije, Radoje Žugić i dodao da postoji veliki potencijal kada je u pitanju njihovo korišćenje.

On je, na međunarodnoj CBCG Fintek konferenciji na temu Uloga finteka u demokratizaciji finansijskog okruženja, kazao da digitalizacija i ekološke inovacije omogućavaju povećanje efikasnosti i jednostavniji pristup tržištu finansijskih usluga uz istovremeno smanjenje vremena čekanja za klijente.

„Te promjene su otvorile put ka novim mogućnostima. Sa iskustvom interneta, mobilnog bankarstva, QR kodova, klijenti ne pokazuju želju da se vrate na staro. Naprotiv, zadovoljni novim i obogaćenim korisničkim iskustvom oni diktiraju jasnu potrebu prelaska sa fizičkog kontakta na digitalno, bezgotovinsko i beskontaktno poslovanje“, rekao je Žugić na konferenciji koju organizizuje Centralna banka (CBCG) u saradnji sa ICT Cortexom i Udruženjem banaka (UBCG).

Prema njegovim riječima, da bi odgovorile na zahtjeve svojih klijenata, banke rade na razvoju digitalnih servisa, u čemu sarađuju sa brojnim kompanijama.

„Kroz istraživanje koje je ranije sprovela CBCG, mapiran je fintek ekosistem u bankarskom sektoru Crne Gore gdje danas postoji 18 fintek kompanija od kojih je sedam u Crnoj Gori. Isto istraživanuje je pokazalo da svega deset do 20 odsto klijenata banaka koristi digitalne servise, što je pokazatelj velikog neiskorišćenog potencijala“, dodao je Žugić.

On je naveo da je CBCG, prepoznavši svoju ulogu u promovisanju saradnje fintek kompanija i banaka, u prethodnom periodu inicirala više aktivnosti u tom smjeru.

„Otvorili smo fintek hub, a uz finansijsku podršku Finance motion i Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu sa Ministarstvom finansija započeli izradu Nacionalne strategije za razvoj finteka, kroz koju bi se ovo pitanje tretiralo na sistemski način“, naveo je Žugić.

On je dodao da sprovode i intenzivne regulatorne aktivnosti.

„Kroz nedavno usvojene izmjene Zakona o platnom prometu omogućeno je da uslovi u unutrašnjem platnom prometu budu harmonizovani sa platnim prometom EU“, rekao je Žugić.

On je ocijenio da održiv i stabilan finansijski sektor nije moguć bez zdravih banaka.

„Zato CBCG daje veliku pažnju svojoj supervizorskoj funkciji. U prethodnom periodu smo unaprijedili regulatorni okvir u toj oblasti i značajno osnažili interne kadrovske kapacitete, inicirali smo i unapređenje kapaciteta u segmentu pranja novca pa je nekadašnja ranjivost sistema sada snažna prednost naše institucije“, kazao je Žugić.

Ministar finansija, Aleksadar Damjanović, kazao je da su taj resor i Vlada svjesni značaja digitalne ekonomije i finteka u kontekstu pružanja usluga građanima vezano za efikasne i bezbjedne usluge.

„Zajedničkim naporima uspjeli smo da u jednom nimalo jednostavnom političkom ambijentu donesemo Zakon o platnom prometu i da napravimo iste uslove poslovanja na tržištu Crne Gore kao i EU. Time dokazujemo posvećenost ne samo usklađivanju sa akijem na nivou EU nego i da prednjačimo kao zemlja koja je to prvo uradila u regionu“, naveo je Damjanović.

On je kazao da, prema istraživanju Kancelarije Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), svaka treća kompanija koristi elektronsk plaćanje i svaki peti građanin, gdje ima dosta potencijala da se ove cifre značajno unaprijede.

„Ovaj posao ne može da se radi unutar državne adminsitracije nego i uz akademsku zajednicu, Univerzitet i IT kompanije“, rekao je Damjanović.

On je naveo da je sa aspekta Ministarstva i Vlade, fintek značajn i zbog izjegavanja poreske evazije i pranja novca jer razvoj bezgotovinskog plaćanja i novih tehnologija onemogućava gotovinske transakcije koje su uvijek rizične za različite poreske evazije.

„U kontekstu sajber napada, jasno je kakav je značaj sajber sekjuritija i tu prepoznajem IT domaću zajednicu da radi na tome da pomogne državi da mnogo bolje štitimo naše sisteme kako se ne bi dešavale te stvari“, dodao je Damjanović.

Šef Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Remon Zakaria, kazao je da je digitalizacija jedan od tri strateška priortieta banke za narednih pet godina.

„U Crnoj Gori sarađujemo sa Ministarstvom ekonomskog razvoja i turizma u cilju nadogradnje i ekspanzije digitalne infrastrukture. Takođe smo aktivno angažovani u saradnji sa malim preduzećima, gdje imamo programe u kojima podržavamo naše klijente da uključe digitalno u njihove poslovne aktivnsti“, rekao je Zakaria.

On je naveo da je to za EBRD jedan od prioriteta, gdje vide potencijal i spremni su da podržavaju privatni sektor i Vladu u tom segmentu.

Tokom konferencije će, između ostalog, biti otvoren i finalni dio drugog CBCG Fintek Hakatona, predstavljanjem pet rješenja koja su nakon predselekcije prošla u finale.

