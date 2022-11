Avio-povezanost Slovenije i Crne Gore značajna za razvoj saradnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Direktna avio-povezanost između Slovenije i Crne Gore od velikog je značaja za dalji razvoj ekonomske i turističke saradnje dvije države, saopšteno je na sastanku ambasadora Slovenije u Crnoj Gori Gregora Preskera sa predstavnicima nacionalnog avio-prevoznika Air Montenegro.

Iz kompanije Air Montenegro su rekli da se na sastanku razgovaralo o potencijalima za intenziviranje saradnje u budućnosti.

Presker je istako značaj direktnih avio-linija za razvoj ekonomskog partnerstva između dvije države kao i ulogu koju Air Montenegro ima kao kompanija koja, tokom cijele godine sa više letova na nedjeljnom nivou, održava dobru avio-povezanost.

“Tokom sastanka su se razmatrale mogućnosti intenziviranja i unapređenja saradnje posebno kada je u pitanju valorizacija i promocija crnogorskog avanturističkog i ski turizma koji su sve popularniji”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Air Montenegro trenutno saobraća tri puta sedmično između Podgorice i Ljubljane, dok su u ljetnjoj sezoni planirana četiri leta na nedjeljnom nivou i to iz Tivta.

