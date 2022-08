Auto-putem za nepunih mjesec prošlo oko 293 hiljade vozila

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Auto-putem Princeza Ksenija je od početka naplate putarine, 21. jula, prošlo 293,03 hiljade vozila, a ukupno je prihodovano 1,13 miliona EUR, saopštili su predstavnici Monteputa.

Rukovodilac Službe za naplatu putarine u Monteputu, Bojan Rondović, kazao je za Mediabiro da, kada je riječ o ukupnoj mjesečnoj zaradi, ona iznosi 1,13 miliona EUR, što čini prosjek od 43,5 hiljada EUR prihoda dnevno.

Kada je riječ o strukturi vozila koja su do sada prošla auto-putem, on je saopštio da su 90 odsto njih putnička, koja svakodnevno cirkulišu kroz četiri naplatne rampe – Smokovac, Pelev Brijeg, Veruša i Mataševo.

“Najfrekventniji su Smokovac i Mataševo. Najveći dio ulaza i izlaza odvija se na ta dva mjesta. Na Smokovcu imamo pet izlaza, odnosno četiri izlaza na Mataševu, dok je na Veruši i Pelevom Brijegu po jedan ulaz i izlaz”, objasnio je Rondović.

Iako je od početka naplate prošlo nepunih mjesec, iz Monteputa su kazali da nemaju prostora za nezadovoljstvo, jer su za kratak period postigli odličan rezultat.

Oni optimistično posmatraju i budući period.

“Teško je predvidjeti kolika će zarada da bude, ali mi spremno dočekujemo sve korisnike auto-puta i pružamo im kvalitetnu uslugu sa što manje zadržavanja na našim naplatnim mjestima. Sezona je u toku i nadamo još boljim rezultatima”, zaključio je Rondović.

