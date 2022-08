Auto-putem za deset dana prošlo više od 100 hiljada vozila

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dionicom auto-puta u prvih deset dana avgusta prošlo je skoro 117 hiljada vozila, saopštio je rukovodilac službe naplate putarine, Bojan Rondović.

On je u emisiji Ljeto uz Radio Crne Gore kazao da se dešava da se u određenim djelovima dana napravi kolona, ali zadržavanja na naplatnim mjestima su minimalna i ne duža od sedam do osam minuta, prenosi portal RTCG.

„Na dva najfrekventnija naplatna mjesta, Smokovac i Mateševo, ima pet, odnosno četiri izlaza, tako da su čekanja svedena na minimum“, rekao je Rondović.

Zbog smjene turista za dane vikenda očekuju pojačanu frekvenciju u saobraćaju i savjetuju vozače da voze oprezno i pridržavaju se saobraćajnih propisa.

