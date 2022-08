ASP: Pravnim postupcima do traženih informacija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Akcija za socijalnu pravdu (ASP) pokrenuće odgovarajuće pravne postupke kako bi dobila informacije u vezi koncesionih naknada koje plaćaju vlasnici malih hidroelektrana (mHE) ili rudnika, a koje je Uprava prihoda i carina (UPC) proglasila tajnim.

UPC je, kako tvrde u ASP-u, proglasila poreskom tajnom isplate koncesionih naknada koje plaćaju vlasnici mHE ili rudnika, što smatraju nedopustivim pravnim presedanom, koji transparentnost u zemlji gura ispod granice koja je postojala čak i u vrijeme potpune vladavine Demokratske partije socijalista (DPS).

„Tu vrstu podataka UPC je u ranijem periodu uredno dostavljala na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, ne samo ASP-u, već i drugim nevladinim organizacijama, a odobrene informacije bi objavila i na svojoj web stranici“, navodi se u saopštenju.

Iz ASP-a su kazali da je UPC prošle sedmice odbila njihov zahtjev u vezi sa iznosima koncesionih naknada koje je platilo 18 preduzeća, koja su do sredine ove godine gazdovala sa 30 mHE i kojima potrošači kroz račune za struju plaćaju milionske subvencije.

„Rijeke na kojima su sagrađene mHE su prirodno dobro svih građana, za koje se plaćaju koncesione naknade državi. Izgradnjom mHE mnoge rijeke u zemlji su u značajnoj mjeri devastirane, a u ovom biznisu su privilegovane firme i pojedinci bliski vrhu DPS-a, ali i rodbina tog partijskog vrha, poput Blaža Đukanovića, sina crnogorskog predsjednika“, rekli su iz ASP-a.

Oni su dodali da su predstavnici UPC prvi put iznose plaćenih koncesionih naknada proglasili poreskom tajnom, ali da nijesu objasnili nove okolnosti ili činjenice koje su ih učine tajnim, s obzirom na to da su ih prethodnih godina uredno dostavljali.

Prethodno je, kako su objasnili, UPC odbila da dostavi podatke o iznosima plaćenih koncesija firme Gradir Montenegro iz Pljevalja, koja gazduje rudnikom u toj opštini i iza koje stoji poljski kapital, nakon što ga je preprodao Veselin Pejović iz Nikšića.

„Rude su takođe prirodna dobra svih građana za čije se korišćenje državi plaća koncesiona naknada, te je nesporan javni interes da građani imaju informacije ove vrste i potpuno je nevjerovatno da se i te koncesione naknade proglašavaju poreskom tajnom“, kazali su iz ASP-a.

Oni su naveli da je rješenja kojima se naknade proglašavaju tajnom potpisao direktor UPC Rade Milošević, koji je kadar Građanskog pokreta URA, čiji se, kako su saopštili, lider javno zalaže za potpunu transparentnost informacija u posjedu državnih organa.

