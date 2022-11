ASP: Podgorica ne da papire za sporove teške 32,5 miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Glavni grad odbija da dostavi podatke o tri sudska spora teška oko 32,5 miliona EUR, saopštili su iz nevladine organizacije (NVO) Akcija za socijalnu pravdu.

„To je dio sudskih predmeta vrijednih bezmalo 77 miliona EUR, a koji će zajedno sa još oko 27 miliona EUR neizmirenih kreditnih obaveza kao težak balast dočekati novu lokalnu vlast u Podgorici“, navodi se u saopštenju ASP-a.

Ta NVO je, prema riječima njenih predstavnika, proteklih mjeseci podnosila isti zahtjev ka lokalnoj upravi Glavnog grada tražeći, na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kompletnu dokumentaciju o sudskim sporovima sa podgoričkom Normal Company, Kombinatom aluminijuma (KAP) u stečaju i Republičkim zavodom za urbanizam.

„Vrijednost spora Normal Company, iza koje stoji Žarko Burić, radi naknade štete protiv Glavnog grada je 22,5 miliona EUR. Vrijednost spora KAP-a, čiji je kupac imovine kroz stečaj Veselin Pejović, je pet miliona EUR, kolika je takođe i vrijednost spora pokrenutog radi utvrđivanja prava svojine od Republičkog zavoda za urbanizam, iza kojeg stoji Aco Đukanović“, precizirali su iz ASP-a.

Nakon ćutanja gradske administracije, Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama dostavila je ove sedmice rješenje ASP-u, kojim nalaže podgoričkoj Upravi za zaštitu imovinsko pravnih interesa da donese rješenje po zahtjevu za pristup informacijama.

„Prema zvaničnim informacijama, do kraja prošle godine ta tri spora bila su dio 157 sudskih sporova pojedinačne vrijednosti preko 20 hiljada EUR, a čija je ukupna vrijednost bezmalo 77 miliona EUR“, dodaje se u saopštenju.

ASP, kako su naveli, ne raspolaže informacijama da li Glavni grad angažuje advokatske kancelarije za pružanje pravne pomoći u sporovima, što bi povećavalo troškove, ili ga zastupaju zaposleni iz lokalne administracije.

„Uz teret sudskih sporova ogromne vrijednosti, Glavni grad sa lokalnim preduzećima do septembra ove godine ima neizmirenih kreditnih obaveza još oko 27 miliona EUR, a uz to će novu lokalnu upravu dočekati i armija zaposlenih u gradskoj administraciji, lokalnim ustanovama i gradskim preduzećima“, kazali su iz ASP-a.

Do proljeća ove godine, a prema informacijama ASP-a dobijenih od Uprave prihoda i carina, u ukupnoj podgoričkoj upravi, uključujući i lokalna preduzeća, bilo je preko 3,3 hiljade zaposlenih.

„Stvarna brojka je sigurno veća zahvaljujući ugovorima o djelu ili povremenim poslovima, što su dugogodišnji mehanizmi takozvanih “skrivenih uposlenja”, dok su misterija i zapošljavanja posredstvom agencija za zapošljavanja“, poručili su iz ASP-a.

Kako podsjećaju iz ASP-a, na nedavnim lokalnim izborima Demokratska partija socijalista (DPS) sa saveznicima je izgubila vlast nakon više od dvodecenijske dominacije, ali se čeka na proglašenje konačnih rezultata izbora, poslije čega pobjednice nedavnih izbora treba da preuzmu vlast u Podgorici.

