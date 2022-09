5G mreža Telekoma dostupna za gotovo 70 odsto građana Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – 5G mreža Crnogorskog Telekoma dostupna je za gotovo 70 odsto stanovništva u Crnoj Gori, a Telekom ima i najveću pokrivenost stanovništva i teritorije 4G mrežom, pokazuju zvanična mjerenja Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP).

“Kada je o 4G mreži riječ, Telekom ima najveću pokrivenost naseljene teritorije Crne Gore – više od 97 odsto stanovništva u zemlji pokriveno je Telekom 4G mrežom. Uz to, Telekom je 4G mrežom pokrio gotovo 78 odsto ukupne teritorije Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

5G mrežom Telekom je, kako se dodaje, pokrio 68,92 odsto stanovništva u Crnoj Gori, kao prvi i operator sa najvećom pokrivenošću 5G mrežom na teritoriji Crne Gore.

“Mrežu najnovije generacije Telekom je lansirao u Podgorici u aprilu, dok je u julu cijelo urbano jezgro glavnog grada pokriveno 5G mrežom, i nastavljeno njeno širenje u drugim crnogorskim gradovima”, rekli su iz Telekoma.

Izvršni direktor Crnogorskog Telekoma, Stjepan Udovičić, kazao je da danas u 18 crnogorskih gradova imamo aktivnu 5G mrežu, a u Podgorici 5G stanice na 25 lokacija čime pokrivaju gotovo čitav grad.

“Krajnji cilj je da 5G mrežu učinimo dostupnom u svim crnogorskim gradovima“, rekao je Udovičić.

Iz godine u godinu Telekom bilježi najveći internet saobraćaj, odnosno najveći godišnji protok gigabajta kroz mobilnu mrežu, u Crnoj Gori.

„Telekom ima najveći broj postpejd korisnika i korisnika mobilnog interneta u zemlji, pa ovi podaci kada se ukrste mnogo govore o kvalitetu mobilne mreže Telekoma. Nakon što smo ove godine u rekordno kratkom roku realizovali modernizaciju 4G mreže na 80 lokacija u zemlji, saobraćaj u mobilnoj mreži Crnogorskog Telekom povećao se 56 odsto tokom ljeta, odnosno sa 93 terbajta dnevno prošle godine na 145 terabajta dnevno ove godine u ljetnjim mjesecima”, rekao je Udovičić.

On je kazao da nastavljaju dalje sa razvojem mobilne mreže kako bi građanima Crne Gore omogućili pristup tehnologijama budućnosti.

“Paralelno sa razvojem mreže radimo i na unapređenju sistema i širenju kapaciteta kako bismo omogućili nesmetan rad servisa u svim situacijama, pa i u slučajevima kada se suočavamo sa velikim opterećenjima na mreži, i uz podršku eksperata iz Deutsche Telekom grupe napravili smo velike i značajne korake u tom dijelu“, naveo je Udovičić.

Ovakvom pokrivenošću Telekom je prema svim kriterijumima ispunio zahtjeve iz odobrenja za korišćenje radio-frekvencija koje je Agencija za elektronske komunikacije postavila pred crnogorske operatore.

