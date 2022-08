Za potrebe Avio-helikopterske jedinice 700 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da iz tekuće budžetske rezerve preusmjeri 700 hiljada EUR Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) za potrebe Avio-helikopterske jedinice za gašenje požara.

Kako je saopšteno, tu odluku Vlada je donijela na telefonskoj sjednici u petak.

Navodi se da je od predviđenih 700 hiljada EUR, 100 hiljada opredijeljeno za trošak za gorivo, a 600 hiljada za održavanje opreme.

Vlada je zadužila MUP da u roku od 30 dana dostavi informaciju o stanju o Avio-helikopterskoj jedinici.

U slučaju da 600 hiljada EUR ne bude utrošeno za predviđene namjene u ovoj, Vlada je zadužila MUP da taj iznos bude obuhvaćen budžetom za narednu godinu.

