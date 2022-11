Vlada se bavi temama koje dijele društvo, umjesto rješavanjem političke krize

Podgorica, (MINA) – Aktuelna Vlada, umjesto da radi na rješavanju političke krize i organizaciji vanrednih parlamentarnih izbora, bavi se pitanjima koji dijele društvo, kakva je tema popisa stanovništva, ocijenili su Demokratske partije socijalista (DPS).

Potpredsjednik DPS-a Abaz Dizdarević je, na konferenciji za novinare, kazao da je očigledno da je neustavna parlamentarna većina talac politike Demokratskog fronta (DF) i da je primorana da ispunjava agendu tog političkog saveza.

“Tako se, na listi prioriteta, suprotno preporukama naših međunarodnih partnera našao i Zakon o popisu”, rekao je Dizdarević.

Prema njegovim riječima, odgovorna i normalna Vlada ne bi ni pomišljala da tako zahtjevnu operaciju realizuje u, kako je naveo, ovakvom stanju institucija.

Kako je naveo, da Crna Gora ima normalnu i odgovornu Vladu, “ne bi smo ni došli u ovakvo stanje u kakvom smo danas”.

“Umjesto da se Vlada pozabavi rješavanjem političke krize, time što bi se kroz politički dogovor došlo do izbora sudija Ustavnog suda, skraćenja mandata Skupštine i organizacije vanrednih parlamentarnih izbora, Vlada se bavi pitanjima koji dijele društvo kakva je tema organizacije popisa”, rekao je Dizdarević.

On je kazao da se, umjesto snaženja građanskog koncepta Crne Gore, nastoje ponovno prebrojavati krvna zrnca, utvrđivati ko je Crnogorac, Srbin, Bošnjak i Albanac.

“Ko govori crnogorskim a ko srpskim jezikom i ko se kome Bogu moli. Ovakva politika očekivana je od Demokratskog fronta (DF) ali ne i od onih koji glume da su evropske i građanske partije”, dodao je Dizdarević.

On je poručio da će, koliki god bili nasrtaji, građanska Crna Gora pobijediti, i da će DPS tome dati doprinos.

Potpredsjednik DPS-a Jevto Eraković kazao je da danas “prisustvujemo kako se na djelu sprovodi politika DF-a”.

“A da gordi branioci izborne volje i evropskog puta i ne pokušaju glumiti neku vrstu nezavisnosti”, dodao je Eraković.

On je rekao da građani neće dozvoliti da se sprovedu naumi koji su zamišljeni u beogradskim i moskovskim krugovima.

“I koliko god se trudili, koliko god resursa ulagali i koliko god poslanika URA-e i Demokrata kidnapovali i spakovali u svoj vagon – uzalud je sve, jer će pobijediti ideja evropske i moderne Crne Gore”, rekao je Eraković.

Odgovarajući na pitanje da li se popis može organizovati samo ako je DPS na vlasti, i da li je to garancija da Crnogorci neće biti manjina, Eraković je rekao da nije suština u tome da li je DPS na vlasti ili ne.

“Svjesni smo grešaka koje smo napravili, ali ne bježimo od njih. Isto tako, jedini garant očuvanja države je DPS. U Crnoj Gori je na djelu uništavanje svega što se može uništiti. Možete zagovarati onu ili ovu političku ideju, ali svima je jasno da je urušena država”, kazao je Eraković.

On je rekao da ne žele da se sprovode različiti inženjerinzi iz Moskve i Beograda.

“Namjeravaju se sprovesti najmračniji scenariji koje država može da zamisli. Zar je moguće sprovoditi popis u izbornoj godini, kada su nacionalne tenzije na vrhuncu”, naveo je Eraković.

Prema njegovim riječima, popis je jedna od demokratskih tekovina i DPS se, kako je dodao, zalaže za njega.

“Ali to se sprovodi u normalnim uslovima, kada su stvoreni svi preduslovi da se popis obavi”, dodao je Eraković.

Odgovarajući na pitanje da li DPS bojkotuje Skupštinu, Eraković je rekao da su dali jasan stav u parlamentu koji je, kako je kazao, pokušao da napravi ustavni puč i koji to želi definitivno da uradi u narednim danima.

“Ne želimo da učestvujemo u šarlatanskim potezima koji urušavaju državu. Naš stav je jasan i prema današnjoj tački dnevnog reda. Ne prisustvujemo danas ovoj tački dnevnog reda i svim ostalima koje daju legitmitet ustavnom puču”, kazao je Eraković.

