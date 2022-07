Vlada povećala napore u borbi protiv trgovine ljudima

Podgorica, (MINA) – Crnogorska Vlada povećala je napore u borbi protiv trgovine ljudima i nalazi se u Grupi 2 država koje ulažu značajne napore na sprečavanju i eliminisanju tog izazova, navodi se u Izvještaju Stejt Dipartmenta o trgovini ljudima u svijetu.

Izvještaj, koji je pripremila Kancelarija Stejt Dipartmenta za monitoring napora u borbi protiv trgovine ljudima, je predstavio američki državni sekretar Entoni Blinken.

Iz crnogorskog Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) kazali da se Crna Gora i ove godine našla u Grupi 2 država koje ulažu značajne napore na sprečavanju i eliminisanju tog izazova.

“Izvještajem su na objektivan način prepoznati ključni problemi i napori koje država preduzima u borbi protiv trgovine ljudima, a jasno definisane preporuke će poslužiti kao dobar podstrek unapređenju cjelokupnog sistema borbe protiv trgovine ljudima u Crnoj Gori”, rekli su iz MUP-a.

Oni su naveli da su izvještajem konstatovane aktivnosti koje su preduzete u prethodnoj godini na edukaciji predstavnika organa za sprovođenje zakona o važnostima proaktivne identifikacije potencijalnih i žrtava trgovine ljudima.

Kako su dodali, konstatovana je i izrada i usvajanje strateških dokumenata u ovoj oblasti i rad Koordinacionog tijela za praćenje sprovođenja strategije za borbu protiv trgovine ljudima.

Iz MUP-a su najavili da će nastaviti sa primjenom multidisciplinarnog pristupa, kao jednog od najboljih modela u borbi protiv trgovine ljudima.

“Kao i sa realizacijom aktivnosti koje su definisane novousvojenim Akcionim planom za borbu protiv trgovine ljudima u oblastima prevencije, zaštite žrtava, krivičnog gonjenja počinilaca, kao i koordinacije, partnerstva, međunarodne i regionalne saradnje”, dodali su iz MUP-a.

Oni su naveli da će se, realizacijom aktivnosti u tim oblastima, doprinijeti ispunjavanju postavljenih standarda, kroz valorizaciju sveukupnih napora institucija uključenih u borbu protiv trgovine ljudima u Crnoj Gori.

Izvještaj je dostupan na adresi: https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/

