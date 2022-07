Vlada danas o Temeljnom ugovoru sa SPC

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore danas bi trebalo da raspravlja o tekstu Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC).

Premijer Dritan Abazović je potvrdio da će Temeljni ugovor biti na dnevnom redu sjednice Vlade, navodeći da ne vidi problem da svi ministri kažu šta misle o tom dokumentu.

“Premijer će odlučiti da li će se glasati danas ili će eventualno, ukoliko bude odsustvo nekih ministara, to završiti na nekoj elektronskoj sjednici”, rekao je Abazović Televiziji Crne Gore.

Abazović je kazao da nijedan ugovor ne može biti iznad zakona i da je Temeljni ugovor u skladu sa Ustavom.

Predsjednik Liberalne partije Andrija Popović kazao je u četvrtak da se lideri vladajuće većine na sastanku nijesu usaglasili da li će se na sjednici Vlade glasati o Temeljnom ugovoru sa SPC, i da će to vjerovatno biti prolongirano.

U Podgorici je sinoć održan protest sa kojeg je poručeno da potpisivanje predloženog Temeljnog ugovora sa SPC nije rješavanje problema, već njihovo produbljivanje.

“Protest je jasno upozorenje Abazoviću i njegovoj vladi da je neprihvatljiv ugovor sa bilo kojom vjerskom zajednicom koji je štetan za Crnu Goru”, poručeno je sa skupa.

