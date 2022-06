Važeće epidemiološke mjere ostaju na snazi

Podgorica, (MINA) – Važeće epidemiološke mjere protiv koronavirusa, ostaju na snazi i naredne dvije sedmice, odnosno do 30. juna, odlučila je Vlada Crne Gore.

Iz Ministarstva zdravlja su kazali da se i dalje preporučuje nošenje zaštitnih maski osobama koje spadaju u rizične grupe, posebno ako borave u zatvorenim prostorijama.

Kako se navodi u saopštenju, ugroženim kategorijama stanovništva se i dalje preporučuje vakcinacija, naročito trećom dozom.

“Praćenje i razvoj epidemiološke situacije uticaće na eventualno predlaganje novih mjera”, rekli su iz Ministarstva zdravlja.

