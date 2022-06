SNP neće rušiti vlast u drugim opštinama

Podgorica, (MINA) – Socijalistička narodna partija (SNP) neće rušiti koalicije u opštinama u kojima je na vlasti, saopšteno je nakon sjednice Glavnog odbora SNP-a.

Kako je saopšteno iz SNP, u Beranama je večeras održana sjednica Glavnog odbora (GO) SNP-a.

“Na sjednici je usvojen jednoglasan zaključak da GO daje punu podršku Opštinskom odboru Berane i poštuje njihov stav da se za sada ne ruše koalicije u opštinama u kojima vršimo vlast”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Predsjedništvo SNP zaduženo da prati ponašanje koalicionih partnera u tim opštinama i u skladu sa pomenutim donese adekvatne odluke.

“U Glavni odbor SNP-a kooptirano je 15 novih članova, među kojima su istaknuti akteri društvene zajednice, doktori i magistri, koji će dati maksimalan doprinos razvoju SNP, ali i sveukupnom napretku države”, kaže se u saopštenju.

