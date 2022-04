Maloljetnici osumnjičeni za slanje prijetnji školama u Ulcinju i Baru

Podgorica, (MINA) – Rasvijetljeni su slučajevi prijetnji po bezbjednost u školama u Ulcinju i Baru, saopštili su iz Uprave policije dodajući da se u oba slučaja sumnjiče maloljetnici.

Iz policije su kazali da su identifikovalu osobu koja je 21. aprila na jednom blog sajtu objavila prijetnju po bezbjednost djece i zaposlenih u Osnovnoj školi „Maršal Tito“ u Ulcinju.

Navodi se da je protiv te osobe podnijeta krivična prijava državnom tužiocu u Specijalnom državnom tužilaštvu.

Iz policije su kazali da su prethodno od NCB Interpol Vašington obaviješteni da je na „Google” blogu sajtu nepoznata osoba navela da je neonacista i da planira da počini masovnu pucnjavu u toj osnovnoj školi, uz poziv za pridruživanje lokalnim nacistima.

“Po dobijenom obavještenju službenici Uprave policije obavijestili su specijalnog državnog tužioca i preduzeli su mjere i radnje u cilju provjere iznijetih prijetnji, izvršen je obilazak škole i o potencijalnim prijetnjama upoznata je uprava škole”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je izvršen i protivdiverzioni pregled prostorija škole, fiskulturne sale i dvorišta, i da tom prilikom nije ustanovljeno prisustvo eksplozivnih i radioaktivnih materija, niti opasnih i zapaljivih predmeta.

Iz policije su kazali i da su identifikovali i osobu koje je u srijedu poslala mejl prijeteće sadržine na službenu adresu Osnovne škole „Mrkojevići“ u Baru.

Oni su rekli da je ta osoba navela da se u toj školi nalazi bomba i dodali da je protiv te osobe podnijeta krivična prijava državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru.

“U oba slučaja se radi o maloljetnim licima”, navodi se u saopštenju.

