Radunović: Izglasaćemo izmjene Zakona o predsjedniku

Podgorica, (MINA) – Parlamentarna većina izglasaće izmjene Zakona o predsjedniku jer je to put za izlazak iz krize, kazao je šef poslaničkog kluba Demokratskog fronta (DF) Slaven Radunović.

On je, nakon sastanka sa šefovima ostalih poslaničkih klubova u Skupštini na kome su pokušali da postignu dogovor o izboru sudija Ustavnog suda, rekao da nema dobre vijesti.

“Postojala je određena razlika u pristupu između Demokratske partije socijalista (DPS) i ostalih iz opozicije, jer su oni pokazivali određeni stepen konstruktivnosti, iako to nije urodilo plodom”, kazao je Radunović na konferenciji za novinare u parlamentu.

Kako je rekao, DPS je došao na pregovore sa stavom koji nisu željeli da mijenjaju.

“Onaj ko je u ovako teškoj situaciji kao što je DPS, trebalo je, ako misli dobro partiji, malo drugačije da gleda na to”, istakao je Radunović, prenose Vijesti.

On je rekao da je poslanik Force Genci Nimanbegu dao prijedlog da se napravi paket dogovor koji bi podrazumijevao datum izbora, formiranju tehničke vlade i izbor svo četvoro sudija i da je zbog toga DF pristao na pregovore.

“Zato smo odgađali kraj pregovora, pokušavajući da skupimo 49 poslanika, da izglasamo sudije i da se formira ta vlada. Većina od 41 čvrsto stoji”, dodao je Radunović.

On je poručio da će izglasati izmjene Zakona o predsjedniku, jer je, kako je rekao, to jedini način da se izađe iz krize.

Radunović je kazao da je Venecijanska komisija dala nacrt mišljenja, u kome je jasno rečeno da se u ovu situaciju došlo zato što predsjednik nije dao mandat većini.

“Izlaziti iz krize se mora. Usvajanjem zakona želimo da dođemo do legitimne vlade. Mnogo je bolje da imamo vladu s podrškom 41 poslanika, nego devet njih, koliko podržava trenutnu vladu”, istakao je Radunović.

Šef poslaničkog kluba Demokrate-Demos Boris Bogdanović kazao je da su razgovori parlamentarnih stranaka koje je inicirao DPS više ličili na ultimatum nego na dijalog.

On je rekao da dijalog nije uspio, ali ne zbog stavova parlamentarne većine, i najavio da će Demokrate sjutra glasati za izmjene Zakon o predsjedniku.

