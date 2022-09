Poslanici koalicije Crno na bijelo dali potpis podrške Lekiću

Podgorica, (MINA) – Poslanici koalicije Crno na bijelo potpisali su predlog da lider Demosa Miodrag Lekić bude mandatar za sastav Vlade.

Poslanica Građanskog pokreta URA Božena Jelušić kazala je da su poslanici koalicije Crno na bijelo stavili potpis na ono što je bilo jasno da postoji – podrška da Lekić bude mandatar za sastav vlade.

“Danas smo i formalno stavili potpise i sada nas zanima po kojem uzusu (Milo) Đukanović nije dao povjerenje ljudima koji su rekli da imaju 41 potpis”, rekla je Jelušić, prenosi Pobjeda.

Predsjednik CIVIS-a Srđan Pavićević kazao je da je ta stvar neupitna danima.

“Kazali smo da ništa nije završeno dok sve nije završeno, zbog toga nijesmo potpisali, a podrška Lekiću je sve vrijeme postojala”, rekao je Pavićević.

On je dodao da nikada nije bilo neophodno da se dostavi 41 potpis, kao i da javno iznešen stav treba da bude dovoljan.

Šef poslaničkog kluba URA-e Miloš Konatar kazao je da su u ponedjeljak poslije razgovora imali izjašnjenje generalnog sekretara Milete Radovanića i izvršnog direktora te partije Zorana Mikića da sama podrška mandataru nije upitna.

“Sinoć je i predsjednik URA-e prenio podršku mandataru i ona apsolutno nijednog trenutka nije dovedena u pitanje”, naveo je Konatar.

On je kazao da su danas poručili da njihovi potpisi nijednom nisu bili upitni.

“Insistirali smo na principu da ništa nije dogovoreno dok sve ne bude dogovoreno”, naveo je Konatar.

On je kazao da odgovornost moraju podnijeti oni koji su 19. avgusta, kada je pala vlada, vratili mehanizam u ruke Đukanoviću.

“Prema mojim informacijama predloženo je da sjednica bude 30. septembra i URA će glasati protiv skraćenja mandata, kao još jedna potvrda našeg stava da dogovor koji je dijelom napravljen moramo dovesti do kraja”, rekao je Konatar.

On je istakao da 41 poslanik stare parlamentarne većine i partije nacionalnih manjina moraju činiti novu vladu.

“Ako treba da idemo na izbore, 41 poslanik treba da povede dijalog o tome, ali prvo treba da pokušamo da se dogovorimo”, rekao je Konatar.

