Poslanici DPS-a neće glasati o izboru sudija Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Poslanici Demokratske partije socijalista (DPS) sjutra neće glasati o izboru sudija Ustavnog suda Crne Gore, saopšteno je iz Kluba poslanika DPS-a.

Iz Kluba poslanika DPS-a kazali su da je, na sjednici Ustavnog odbora održanoj prije nekoliko dana, aktuelna parlamentarna većina nastavila sa realizacijom scenarija dalje paralize državnih institucija.

Kako su rekli, uprkos tome što je Ustav jasan i jasno je da je potrebna dvotrećinska većina, odlučili su se da predlože svoje kandidate, bez ikakvih prethodnih konsultacija i dijaloga sa ostalim poslaničkim klubovima, isključivši iz tog procesa polovinu poslanika.

“Stoga koristimo priliku da obavijestimo crnogorsku javnost da smo primili k’ znanju takav odnos i da ćemo, iz tog razloga, i mi biti isključeni iz procesa glasanja na sjednici Skupštine, sjutra”, navodi se u saopštenju.

Iz Kluba poslanika DPS-a kazali su da će biti isključeni iz procesa koji predstavlja lažan pokušaj da se obezbijedi funkcionalnost Ustavnog suda, a zapravo, kako su ocijenili, krije suštinsku namjeru da se i ta vitalna državna institucija drži u stanju blokade.

Prema njihovim riječima, može se jasno zaključiti da se iza te namjere krije strah od sigurnog poraza, i se tim manevrom želi osporiti legitimnost izbora.

“Pozivamo da se odustane od ove farse, da se stvari vrate ponovo na Ustavni odbor i da se kroz politički dijalog pokuša doći do konsenzusa kojim će se obezbijediti dvotrećinska većina”, naveli su iz Kluba poslanika DPS-a.

