Popa: Imenovanje sudija Ustavnog suda od presudne važnosti

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori su potrebne funkcionalne institucije, a imenovanje nedostajućih članova Ustavnog suda je od presudne važnosti, poručila je šefica Delegacije Evropske unije (EU) u Podgorici Oana Kristina Popa.

Ona je, zajedno sa ambasadorima država članica EU, danas razgovarala sa predsjedicom Skupštine Danijelom Đurović o prioritetima Crne Gore na putu ka Uniji.

“Crnoj Gori su potrebne funkcionalne institucije i da unaprijedi vladavinu prava”, navela je Popa na Tviteru /Twitter/.

Ona je istakla da je imenovanje nedostajućih članova Ustavnog suda od presudne važnosti.

“Bez funkcionalnih i nezavisnih institucija nijedna zemlja ne može napredovati na putu ka EU”, poručila je Popa.

