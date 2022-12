Picula: Crna Gora ne treba puno da očekuje od Otvorenog Balkana

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ne treba puno da očekuje od inicijative Otvoreni Balkan (OB), posebno nakon što je Evropska unija (EU) dala novi vjetar u leđa Berlinskom procesu, rekao je izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Tonino Picula.

Kako je saopšteno iz Demokratske partije socijalista (DPS), Picula je, tokom razgovora sa poslanicima te stranke Andrijom Nikolićem i Nikolom Rakočevićem, kazao da je Crna Gora od predvodnika evropskih integracija u regionu u proteklom periodu sve češće sinonim za krizu.

Iz DPS-a su saopštili da je, tokom razgovora zajednički ocijenjeno da predstojeća sjednica Skupštine na kojoj će se ponovo glasati o izmjenama i dopunama Zakona o Predsjedniku i izboru sudija Ustavnog suda, treba da pokaže da li među političkim partijama u Crnoj Gori postoje kapaciteti za poštovanje Ustava i deblokadu institucija.

Kako se navodi, Nikolić i Rakočević saglasili su se sa izvjestiocem EP za Crnu Goru da je za pozitivne pomake na planu dalje integracije države u EU presudno važno da proevropske političke partije nađu interes za kompromisom.

“Crna Gora je od predvodnika evropskih integracija u regionu u proteklom periodu sve češće sinonim za krizu. Situaciju u Crnoj Gori ne treba dodatno dramatizovati, ali ne smijemo potcjenjivati ni njenu ozbiljnost”, istakao je Picula.

Picula je ocijenio da bi za potpuno ozdravljenje crnogorskih institucija bilo najbolje da se u parlamentu povede dijalog o organizaciji vanrednih parlamentarnih izbora, sa ciljem formiranja jasne skupštinske većine.

To bi, prema njegovim riječima, crnogorskom putu u EU koji je dramatično usporio, moglo udahnuti novi vazduh.

“Odgovarajući na upozorenja Rakočevića i Nikolića o opasnosti od dalje erozije institucija u slučaju potencijalnog uključivanja zemlje u Vučićevu inicijativu Otvoreni Balkan, Picula je zaključio kako je projekat Otvorenog Balkana na putu da (p)ostane irelevantan”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Picula je kazao da Crna Gora ne treba puno da očekuje od te inicijative, posebno nakon što je EU dala novi vjetar u leđa Berlinskom procesu.

“Nikolić i Rakočević su sa izvjestiocem EP za Crnu Goru razmijenili mišljenja i o ozbiljno promijenjenim geopolitičkim okolnostima u kojima živimo, gdje, kako su zaključili, zacrtani evroatlantski smjer Crne Gore ne smije biti doveden u pitanje”, rekli su iz DPS-a.

