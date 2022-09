Parlamentarni izbori najbolji put ka izlasku iz postojeće krize

Podgorica, (MINA) – Parlamentarni izbori najbolji su put ka izlasku iz postojeće krize, saopštili su iz Demokratske partije socijalista (DPS), dodajući da bi još jedan eksperiment po državne interese bio poguban.

Funkcioneri DPS-a Jevto Eraković, Aleksandar Bogdanović i Danijel Živković prisustvovali su danas konsultacijama sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem na kojima je razmatrana aktuelna politička situacija u kontekstu izbora novog mandatara nakon pada 43. Vlade.

“Predstavnici DPS-a istakli su da je, u kontekstu daljeg evropskog puta Crne Gore, neophodno što prije izaći sa konkretnim rješenjem, koje bi eventualno vodilo ka povjeravanju mandata predstavniku struktura koje su prepoznate kao reprezenti građanskih i proevropskih snaga”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su, uzevši u obzir mogućnost da u datim okolnostima ne bude izvjestan dogovor i obezbijeđena potrebna većina, predstavnici DPS-a konstatovali da je alternativa tom scenariju raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, na kojima bi se razriješila politička kriza.

“Crna Gora je izgubila dragocjene dvije godine od redovnih izbora, a tokom tog perioda znatno je poljuljan međunarodni ugled naše zemlje”, navodi se u saopštenju.

Finansijski sistem, kako se dodaje, doveden je do tačke pucanja, a šansa za hvatanje brzog priključka na putu ka Evropskoj uniji je propuštena.

Iz DPS-a su naveli da, imajući u vidu navedeno, po državne interese bio bi poguban još jedan eksperiment struktura koje su više puta pokazale potpuno odsustvo zajedničke vizije o razvoju i budućnosti zemlje.

“Stoga je konstatovano i da je održavanje vanrednih parlamentarnih izbora najbolja opcija za rješavanje postojeće političke i društvene krize”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS