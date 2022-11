Odbijen predlog za produženje pritvora Medenici

Podgorica, (MINA) – Viši sud u Podgorici, postupajući po odluci Apelacionog suda, donio je novo rješenje o odbijanju predloga Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) za produženje pritvora Vesni Medinici.

Apelacioni sud je prethodno prihvatio žalbu SDT-a i ukinuo rješenje o puštanju bivše predsjednice Vrhovnog suda na slobodu.

Iz Višeg suda u Podgorici saopšteno je, da je ta institucija, nakon dostavljanja odluke Apelacionog suda od 20. novembra, na sjednici vijeća održanoj danas, donijela rješenje o ukidanju pritvora Medenice.

Kako je saopšteno, u skladu sa rješenjem Apelacionog suda, kojim se ukazuje da nijesu dati dovoljni razlozi za produženje pritvora, te se ukazuje na nove okolnosti koji su navedeni u žalbi SDT-a, sud se u novom rješenju u potpunosti osvrnuo na ukidne razloge, te nove okolnosti navedene u žalbi.

Iz Višeg suda su ukazali da se radi o okolnostima koje su SDT-u bile poznate i prethodno.

“Sud je analizom istih došao do zaključka da raspoložive činjenice ne ukazuju na konkretnu opasnost od bjekstva, koja bi opravdavala produženje pritvora kao mjere obezbjeđenja prisustva okrivljene u daljem toku postupka ili neke druge mjere za obezbjeđenje prisustva usled čega je odlučeno da se odbije predlog SDT-a”, navodi se u saopštenju Višeg suda.

