Odbijanjem mišljenja VK uskratili bi evropsku perspektivu Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Mišljenje Venecijanske komisije (VK) nije formalno pravno – obavezujuće, ali njegovo odbijanje značilo bi da je vlast uskratila evropsku perspektivu Crnoj Gori, poručio je predsjednik Centra za monitoring i istraživanje (CeMi), Zlatko Vujović.

On je rekao da očekuje da mišljenje VK o izmjenama Zakona o predsjedniku bude negativno, kao i da je CeMI pozvan da da svoje mišljenje u konsultativnom procesu.

„U konsultativnom smo procesu sa VK. Već smo pripremili naše mišljenje o tom zakonu i vjerujem da će konačan sadržaj stava VK biti veoma kritičan, ali svakako da treba da sačekamo i da se nadamo da će vladajuća većina Crna Gora to prihvatiti bez pogovora“, rekao je Vujović u izjavi za PR Centar.

On je pojasnio da je od onog trenutka kada mišljenje VK stigne praksa da Evropska unija (EU) politički stane iza njega.

„Ukoliko stigne negativno mišljenje VK, a u međuvremenu se dese promjene na bazi toga zakona i dođe do formiranja Vlade, onda njen legitimitet neće biti priznat u punom kapacitetu“, rekao je Vujović.

On je ocijenio da je ovo ozbiljan trenutak u crnogorskoj istoriji.

„Nadam da će svi koji su uključeni u proces donošenja odluka veoma obazrivo povući potez da se ne bi desilo da Crna Gora plati visoku cijenu“, poručio je Vujović.

Kada je u pitanju izbor sudija Ustavnog suda, Vujović je rekao da bi trebalo da postoji kompromis između parlamentarne većine i manjine.

„Ako imamo četiri mjesta, onda je logično da to bude dva-dva kako to ne bi bila instutucija u kojoj će samo vladajuća koalicija kontrolisati kompletan Ustavni sud. Kad već ne možemo da imamo apolitičan sud, onda moramo naći balans između dvije opcije“, pojasnio je on.

Komentarišući protest Ima nas, Vujović je rekao da je to logičan slijed dogođaja zbog dešavanja u državi.

„Ono što je svakako iznenađenje jeste brojnost ovog protesta. Protesti dolaze nakon nedavno održanih lokalnih izbora, a organizuju ih oni koji nijesu prošli onako kako su sami očekavili, stoga ne čudi zadovoljstvo organizatora velikim odzivom“, kazao je Vujović.

Prema njegovim riječima, Crna Gora ulazi u stanje kakvo je bilo tokom održavanja litija, samo što je ovoga puta nezadovoljna druga polovina građana.

„Znači da imamo jednu veliku zajednicu koja je nezadovoljna potezima vladajuće parlamentarne većinu koja nije zainteresovana za kompromis. Sada imamo masovan protest koji može dugo trajati“, kazao je Vujović.

On je rekao da će, ako dođe do potvrde Zakona o predsjedniku ili odbacivanju mišljenja VK, ukoliko ono bude negativno, protesti najvjerovatnije dobiti na intezitetu i obimu.

„Ukoliko dođe do odbijanja eventualnog negativnog mišljenja VK to će značiti da se Crna Gora odrekla evropske budućnosti i da su oni koji predstavljaju vlast uskratili državi evropsku perspektivu. Sada je ulog mnogo veći, jer u pitanju kršenje ustavne procedure“, poručio je Vujović.

On je napomenuo da je nevladin sektor kritikovao Demokratsku partiju socijalista (DPS) zbog poteza koji su podrazumijevali nedovoljnu fleksibilnost u postizanju dogovora sa tadašnjom opozicijom.

„Međutim, u sadašnjoj paralmentarnoj većini moraju znati da je odgovornost uvijek na većini i moraju biti spremni da pokažu veći stepen fleksibilnosti nego opozicija“, rekao je Vujović.

Prema njegovim riječima, ono što je svakako zanimljivo i atipično za Crnu Goru je to što vlast ucjenjuje opoziciju.

„U parlamentarnim demokratijama je uglavnom situacija obrnuta, jer u situaciji kad su vlasti potrebni glasovi opozicije upravo opozicija ucjenjuje vlast koja raspolaže resursima i mehanizmima uticaja moći, a ne kao što je to slučaj danas u Crnoj Gori“, zaključio je Vujović.

