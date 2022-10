Očekuju da Zakon o porijeklu imovine stupi na snagu do kraja godine

Podgorica, (MINA) – Konačan tekst Zakona o porijeklu imovine je spreman, kazao je ministar pravde Marko Kovač navodeći kako očekuje da će taj zakon stupiti na snagu do kraja godine.

Kovač je, u emisiji Direktno na Televiziji Vijesti, kazao da su danas dobili i pozitivno mišljenje od Sekretarijata za zakonodavstvo.

“Konačan tekst zakona je spreman i mislim da ćemo veoma brzo dobiti i mišljenje Ministarstva finansija”, rekao je Kovač.

Kako prenosi portal Vijesti, on je naveo da se čeka tabela usklađenosti od Evropske komisije (EK), kako bi se cijeli proces zaokružio.

Prema riječima Kovača, zakon je od eksperata EK ocijenjen kao bolji od prethodnog i ne postoje zamjerke.

“Očekujemo da na plenumu u Skupštini bude do kraja godine, kako bi i do kraja godine stupio na snagu”, rekao je Kovač.

Poslanica Demokratske Crne Gore Zdenka Popović kazala je da će ta partija u Skupštini podržati Zakon o porijeklu imovine.

“Tražimo samo da se zakon primjenjuje na sve i da ne bude selektivnosti. Prvo da se krene od javnih funkcionera, članova njihovih porodica, povezanih osoba, pa do velikih poreskih dužnika”, rekla je Popović.

Poslanik Demokratskog fronta Milun Zogović rekao je da je su izmjene i dopune kvalitetnije od prethodnog teksta, ali da smatra da ni ovaj zakonski tekst “neće moći da ispuni svrhu i osnovni cilj”.

On je kazao da se u predloženom zakonskom rješenju akcenat stavlja na krivična djela koja se povezuju sa jednim segmentom društvenog života.

“Mislim da je korijen nelegalnog bogaćenja ne samo u krivičnim djelima, nego u tranziciji koja se dešavala prethodnih 30 godina. Bojim se da će mnogi koji su u prethodnim decenijama sticali ogromno materijalno bogatstvo na nelegalan način uspjeti da izigraju i ovo zakonsko rješenje”, smatra Zogović.

