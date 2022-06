Nikolić: Jokovića isključiti iz odlučivanja o ugovoru sa SPC

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abzović trebalo bi da iz procesa odlučivanja o ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) izuzme potpredsjednika Vlade za ekonomski sistem Vladimira Jokovića, ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista Miloš Nikolić.

On je naveo da Joković zastupa interese druge strane, a ne Vlade.

“Dritan Abazović bi očigledno trebalo da iz procesa odlučivanja o Ugovoru sa SPC izuzme potpredsjednika Jokovića, budući da on očigledno zastupa i forsira interese druge ugovorne strane, odnosno, Crkve Srbije, a ne Vlade čiji je potpredsjednik”, napisao je Nikolić na Tviteru /Twitter/.

Nikolić je dodao da iz toga proizilazi da je Joković u ozbiljnom konfliktu interesa.

Joković je u utorak, nakon sjednice Glavnog odbora Socijalističke narodne partije, čiji je predsjednik, kazao da znaju zbog čega su dio vlasti i da će insistirati na potpisivanju temeljnog ugovora.

