Liverpul i Real rivali u osmini finala

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Liverpula i Real Madrida biće rivali u osmini finala Lige šampiona, odlučeno je danas žrijebom u Nionu.

Liverpul i Real Madrid igraće u reprizi prošlogodišnjeg finala, kada je kraljevski klub došao do 14. titule najprestižnijeg evropskog fudbalskog takmičenja.

Liverpul je u grupnoj fazi završio kao drugoplasirani iza Napolija, dok je Real sa pet pobjeda završio na prvom mjestu D grupe.

Još jedan derbi osmine finale igraće fudbaleri Pari Sen Žermena, čiji rival će biti Bajern iz Minhena. To je repriza finala iz 2020. godine, kada je Bajern došao de pete titule prva.

Još jedna zanimljiva utakmica biće duel Milana i Totenhema. Prvak Italije igraće protiv Totenhema koji je 2019. godine igrao u finalu Lige šampiona.

Lajpcigu će rival u osmini finala biti Mančester Siti. Engleski predstavnik je završio kao prvi u grupi G ispred Borusije Dortmund.

Klub Briž će u prvoj rundi nokatur faze igrati protiv Benfike. Briž je osminu finala izborio kao najpozitivnije iznenađenje grupne faze, gdje je dalje prošao kao drugi, ispred Leverkuzena i Atletiko Madrida.

Ostali parovi osmine finala su Ajntraht Frankfurt – Napoli, Dortmund – Čelzi i Inter – Porto.

Prvi mečevi nokaut faze biće odigrani 14. februara.

Finalni meč na programu je 10. juna na stadionu Ataturk u Istanbulu.

