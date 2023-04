Kovač: Pokrenuću inicijativu za pravičnim obeštećenjem porodica stradalih i ranjenih u Murinu

Podgorica, (MINA) – Ministar pravde Marko Kovač najavio je da će pokrenuti inicijativu za pravičnim obeštećenjem porodica stradalih i ranjenih u Murinu 1999. godine.

Prije 24 godine u NATO bombardovanju poginulo je šest civila u Murinu.

Kako je saopšteno iz Ministarstva pravde, Kovač je kazao da univerzalni principi pravde nalažu obavezu države da uvaži zahtjeve porodicama tragično stradalih građana Crne Gore.

“Svi snosimo odgovornost zbog neopravdano dugog ćutanja povodom ovog tragičnog događaja”, kazao je Kovač.

On je rekao da ova godišnjica bude momenat kad država pokazuje volju i spremnost za ispravljanjem dijela nepravde prema onima koji su je pretrpjeli a koja je započeta 1999. godine.

“U tom pravcu, pokrenuću inicijativu za pravičnim obeštećenjem porodica stradalih i ranjenih u Murinu”, rekao je Kovač.

