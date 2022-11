Jovanović: Vrhovnog državnog tužioca izabrati bez političkih kalkulacija

Podgorica, (MINA) – Vrhovni državni tužilac (VDT) treba da bude izabran isključivo na osnovu profesionalnih rezultata i odlučnosti da nastavi borbu protiv svih oblika kriminala, ocijenila je vršiteljka dužnosti VDT-a Maja Jovanović, dodajući da bilo kakve političke kalkulacije ne bi predstavljale ohrabrenje za profesionalce u pravosuđu.

Jovanović je, u intervjuu agenciji MINA, kazala da samo kredibilni tužioci mogu doprinijeti da kriminalne aktivnosti dobiju adekvatan i odlučan institucionalni odgovor, i da je zbog toga važno da takav bude i i prvi među jednakima čiji izbor u punom mandatu svi očekuju.

„Da bi ti rezultati bili još bolji i vidljiviji neophodno je da se državnotužilačkoj organizaciji obezbijedi nesmetan dugoročan rad, što bi se u svakom slučaju postiglo izborom vrhovnog državnog tužioca koji bi u punom mandatu rukovodio državnotužilačkom organizacijom“, rekla je Jovanović.

Ona je kazala da želi da vjeruje da će do tog izbora doći i da se svi u Državnom tužilaštvu zalažu da novi VDT bude izabran isključivo na osnovu profesionalnih rezultata, posvećenosti i dosljednosti u primjeni zakonskih normi i odlučnosti da bude nastavljena borba protiv svih oblika kriminala u kojoj nema zaštićenih ni po kom osnovu.

„Ukoliko bi se rješenje tražilo po nekim drugim osnovama, time bi se poslala loša poruka kako domaćoj, tako i međunarodnoj javnosti, ali i nama profesionalcima u pravosudnim organima za koje odluke donijete na nivou bilo kakvih političkih kalkulacija ne bi predstavljale ohrabrenje“, ocijenila je Jovanović.

Ona je rekla da odluka koja se očekuje treba da bude „vjetar u leđa“ kvalitetnim pojedincima u pravosudnom sistemu Crne Gore, kojih i te kako ima, za nastavak posvećenosti profesiji u kojoj se odluke donose isključivo na osnovu Ustava i zakonskih propisa.

Na pitanje koliko nestabina polička situacija utiče na rad VDT-a i koliko je teško raditi kvalitetno u takvim okolnostima, Jovanović je odgovorila da je Državno tužilaštvo jedinstven i samostalan organ, koji funkcioniše po tom principu bez obzira na političku situaciju.

„Tako je bilo i sigurno će biti i u narednom periodu, s tim što ne možemo zanemariti činjenicu da se upravo od donosilaca odluka očekuju dugoročna rješenja koja bi nam omogućila nesmetan dugoročan rad i adekvatne uslove za rad“, istakla je Jovanović.

Ona je ponovila da se od državnih tužilaca s pravom očekuju rezultati u skladu sa evropskim standardima, iako su uslovi u kojima rade daleko od evropskih.

„Nikada to nije bio izgovor za nedostatak rezultata, ali moram da napomenem da su i to okolnosti zbog kojih otežano funkcionišemo“, dodala je Jovanović.

Ona je rekla da je donijeta odluka o rješavanju problema prostornih kapaciteta za Vrhovno, Specijalno i Više državno tužilaštvo u Podgorici, da su pozdravili aktivnosti Vlade i Ministarstva pravde u tom pravcu, ali i da očekuje da ovo pitanje bude što prije riješeno.

„To su tri od ukupno 17 državnih tužilaštava, tako da ne smijemo zanemariti činjenicu da imamo još 14 državnih tužilaštava u kojima kolege takođe postupaju u neadekvatnim uslovima, i da je neophodno i za njih obezbijediti prihvatljive uslove za rad“, navela je Jovanović.

Upitana da li je bilo političkih pritisaka na Tužilaštvo, Jovanović je odgovorila da samostalnost Državnog tužilaštva podrazumijeva da se poslovi iz njegove nadležnosti ne smiju obavljati ni pod čijim uticajem i da niko ne smije da utiče na tužilaštvo u obavljanju njegovih poslova.

„Kada bi odgovor na vaše pitanje bio potvrdan, to bi značilo da se ne poštuje Zakon, a ja zaista želim da vjerujem da, baš kao ni ja, ni drugi državni tužioci ne dozvoljavaju bilo kakvu vrstu pritiska i miješanja u rad“, rekla je Jovanović.

Ona je istakla da na nju, ni dok je bila državna tužiteljka, ni od kada je vršiteljka dužnosti VDT-a, nije pokušao da utiče na bilo koji način, niti bi to mogao da uradi.

„Za one koji su podložni bilo kojoj vrsti pritisaka nema mjesta u državnotužilačkoj organizaciji“, poručila je Jovanović.

Ona je kazala da ne znači da ona nije svjesna da su „brojne adrese zainteresovane za rad Državnog tužilaštva“.

„Svima njima od starta je jasno da sa mnom mogu da razgovaraju u granicama zakonskih rješenja. Tako je bilo do sada i tako će biti i u budućnosti“, istakla je Jovanović.

Ona smatra da rezultati koje su postigli i koji su, kako je navela, i te kako vidljivi, ne ostavljaju prostora za nezadovoljstvo, ali da prostora i mjesta za unapređenje rada još ima i da je to obaveza za naredni period.

Na pitanje da li je zadovoljna radom Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), Jovanović je da je odgovorila da je, vjerujući u posvećenost glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića, odlučila da ga pred Tužilačkim savjetom predloži za obavljanje te izuzetno odgovorne i zahtjevne funkcije.

„Predstavljeni rezultati potvrda su činjenice da sam donijela pravu odluku koju su podržali i članovi Tužilačkog savjeta“, kazala je Jovanović.

Ona je rekla da ih raduje činjenica da javnost prepoznaje njihov predan rad i da, osim istraživanja CG pulsa, to potvrđuju i rezultati istraživanja koje je za potrebe Državnog tužilaštva realizovano uz podršku misije OEBS-a u Crnoj Gori.

„Ti podaci pokazuju da oko 45 odsto građana Crne Gore ima pozitivan opšti stav o Državnom tužilaštvu, a da je preko 40 odsto onih koji su u prethodnih 12 mjeseci primijetili promjene na bolje u radu tužilaštva“, kazala je Jovanović.

Kako je navela, rezultati istraživanja pokazuju da građani počinju da vjeruju da Državno tužilaštvo radi u njihovom interesu i da postupa isključivo na osnovu ustava i zakonskih propisa.

„Prioritet je, svakako, izbor VDT-a u punom mandatu. Time bi se obezbijedio dugoročan i nesmetan rad državnotužilačke organizacije koji bi, rješavanjem problema prostornih kapaciteta, bio u značajnoj mjeri unaprijeđen“, istakla je Jovanović.

Ona je kazala da o reformama u državnotužilačkoj organizaciji govore i oni koji nemaju pravu sliku, niti potpune informacije o načinu funkcionisanja i nadležnostima Državnog tužilaštva.

„Mi sa takvima nećemo ulaziti u bilo kakve rasprave već ćemo nastojati da svojim radom i konkretnim rezultatima doprinesemo da građani sve više vjeruju u našu instituciju. Činjenica da to građani već sada vide potvrđuju da smo na dobrom putu“, poručila je Jovanović.

Komentarišući najnoviji Izvještaj Evropske komisije (EK) o napretku Crne Gore, Jovanović je rekla da je Državno tužilaštvo ostvarilo značajne rezutate.

Prema njenim riječima, raduje činjenica da je dio tih rezultata prepoznat sa međunarodnog nivoa, odnosno u izvještaju EK.

„Imamo potvrdu boljih rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala, što za nas svakako predstavlja ohrabrenje“, kazala je Jovanović.

Ona je rekla da se, sa druge strane, u izvještaju prepoznaje mali napredak u borbi protiv korupcije, što znači da je pred tužilaštvom zadatak da ostvarene rezultate u narednom periodu učine vidljivijim.

„Nas u Državnom tužilaštvu zabrinjava činjenica da su naši rezultati, ipak, ostali u sjenci nedonošenja značajnih odluka u pravosuđu“, navela je Jovanović.

Upitana da li je zadovoljna brojem državnih tužilaca, ona je rekla da u Crnoj Gori ima više tužilaštava u kojima postupa samo jedan državni tužilac, poput Rožaja, Kolašina i Plava.

„S druge strane, ukoliko imamo na umu nadležnosti i složenost poslova u višim i Specijalnom državnom tužilaštvu, onda ne možemo konstatovati da i u ovim tužilaštvima imamo dovoljan broj tužilaca“, dodala je Jovanović.

