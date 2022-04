Ivanović: Predlog za sastav vlade sjutra ili preksjutra

Podgorica, (MINA) – Predlog za sastav manjinske vlade biće spreman sjutra ili preksjutra, kazao je potpredsjednik Socijalističke narodne partije (SNP) Dragan Ivanović i dodao da će toj partiji pripasti šest resora.

On je za Televiziju Crne Gore potvrdio da će Socijaldemokratska partija (SDP) biti dio manjinske vlade.

Ivanović je kazao da bi resori odbrane i vanjskih poslova mogli da pripadnu SDP-u, ali to, kako je naveo, zavisi od dogovora između mandatara Dritana Abazovića i SDP-a.

“Kada smo mi u pitanju, to su ministarstva finansija, zdravlja, prosvjete, pravde, sporta i mladih. To su ministarstva koja bi SNP trebalo da dobije, i mislim da smo ih dobili“, rekao je Ivanović.

On je kazao da su „dali obećanje da SDP može i niko više“, prenosi portal RTCG.

„Tu smo izričiti i potpuno jasni. Napravili smo ustupak, sve u interesu toga da se vlada sastavi. Zašto SDP, zato što oni nijesu bili vlast. Oni su opozicija već šest godina i čini nam se da su u ovom trenutku bili najprihvatljiviji”, rekao je Ivanović.

