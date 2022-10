Ivanović podnio ostavku na funkciju predsjednika Odbora u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Odbora Glavnog grada Socijalističke narodne partije (SNP) Dragan Ivanović podnio je ostavku na tu funkciju.

On je kazao da je najodgovorniji za loš rezultat SNP-a na izborima u Podgorici.

“Podnošenje ostavke je moj moralni čin”, naveo je Ivanović u izjavi za “Dan”.

SNP nije prešao cenzus za ulazak u podgorički parlament.

