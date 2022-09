Formiran predmet povodom razgovora o planiranju ubistva Đukanovića

Podgorica, (MINA) – Više državno tužilaštvo (VDT) formiralo je predmet povodom objavljenog transkripta razgovora o ubistvu predsjednika države Mila Đukanovića.

Kako je kazala rukovoditeljka VDT-a u Podgorici, Lepa Medenica, odmah po saznanju, to tužilaštvo formiralo je predmet povodom objavljenih transkripata u medijima koje se odnose na razgovor o ubistvu Đukanovića.

“U daljem toku postupka preduzeće se sve neophodne mjere i radnje u cilju provjere medijskih navoda i utvrđivanja svih činjenica nakon čega će se donijeti odluka u predmetu”, kaže se u saopštenju.

M portal danas je objavio prepisku sa Skaj aplikacije iz 2020. godine navodnih članova škaljarskog klana Srđana Vukića i Zlatka Draškovića kako razgovaraju o ubistvu Đukanovića.

