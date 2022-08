Elektrane prebačene na manuelni sistem upravljanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektrane Elektroprivrede Crne Gore (EPCG), zbog sajber napada koji je u toku, prebačene su na manuelni sistem upravljanja, kazao je predsjednik Odbora direktora EPCG Milutin Đukanović.

Kako je saopšteno iz EPCG, Đukanović je rekao da ga je danas direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Savo Kentera, upozorio na mogućnost da EPCG bude predmet sajber napada koji je, prethodnih dana, izvršen na crnogorsku Vladu i druge državne institucije.

“Prije ovog upozorenja, EPCG je pokrenula proceduru zaštite, a nakon ovog razgovora sam dao nalog da naše elektrane pređu na manuelni sistem upravljanja, dok smo neke od korisničkih servisa, privremeno, učinili nedostupnim, kako bi se pravovremeno onemogućilo pravljenje štete našem sistemu”, rekao je Đukanović.

On je poručio da će i pored svih potencijalnih problema, EPCG nastaviti da, u opštem interesu, kvalitetno obavlja svoj posao.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS