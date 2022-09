Đukanović ima obavezu da procesuira predlog za mandatara

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ima obavezu da prema Skupštini procesuira jedini predlog koji je dobio, da mandatar za sastav Vlade bude lider Demosa Miodrag Lekić, ocijenili su iz Socijalističke narodne partije (SNP).

Iz SNP-a su kazali da Đukanović nema ni ovlašćenja ni mogućnosti da na osnovu subjektivnog osjećaja i utiska ocjenjuje da li neko ima potrebnu skupštinsku većinu ili ne.

Oni su naveli da je jedini predlog za mandatara za sastav vlade koji je dobio Đukanović predlog koji je, u ime skupštinske većine od 30. avgusta 2020. godine, dostavio jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić, sa konkretnim predlogom imena Lekića.

„Đukanović nema ni ustavne ni zakonske mogućnosti da postupa na osnovu svog utiska, kako navodi u predlogu za skraćenje mandata Skupštine 27. saziva, već na osnovu ustavnih i zakonskih ovlašćenja koja mu kao predsjedniku pripadaju“, kaže se u saopštenju.

Iz SNP-a su naveli da su Đukanovića obavijestili o razlozima nedolaska na konsultacije o mandataru za sastav 44. vlade, zato što su u tom trenutku bili u toku razgovori o postizanju saglasnosti o mandataru.

Kako su kazali, nakon postizanja dogovora oko imena mandatara, javno su saopštili da predlog ima njihovu punu podršku.

„Prema tome, Đukanović nema ni ovlašćenja ni mogućnosti da na osnovu subjektivnog osjećaja i utiska ocjenjuje da li neko ima potrebnu skupštinsku većinu ili ne. To je pravo Skupštine, njenih poslanika i to se evidentira i pokazuje na zasijedanju prilikom izjašnjavanja“, navodi se u saopštenju.

Iz SNP-a su poručili da Đukanović ima obavezu da prema Skupštini procesuira jedini predlog za mandatara koji je dobio, a to je Lekić.

„SNP saopštava da podržava Lekića za mandatara za sastav 44. vlade, i da ima potpise naših poslanika. Naša partija nikada nije pogazila riječ i tako će i ostati“, kaže se u saopštenju SNP-a.

Iz te partije su rekli da predlog Đukanovića, koji je i predsjednik Demokratske partije socijalista, doživljavaju kao očigledan strah od ponovnog okupljanja parlamentarne većine sa izbora od 30. avgusta 2020. godine.

„Na ovaj način, Đukanović tone u živi pijesak i pokušava manipulacijama da ugrozi subjekte koji su donijeli krupne odluke protiv kojih je sam bio“, navodi se u saopštenju.

