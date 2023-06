Belan izabran za predsjednika LP

Podgorica, (MINA) – Vatroslav Belan izabran je za novog predsjednika Liberalne partije (LP) na današnjoj konferenciji te stranke.

Kako je saopšteno iz LP, za potpredsjednike partije izabrani su Ammar Borančić, Jelena Marković i Aleksandar Ljumović.

Belan je poručio da je njegov cilj da Liberali budu vodeća snaga u procesu evropskih integracija i učlanjenja Crne Gore u Evropsku uniju.

On je kazao da će jačati liberalnu ideju i mrežu sa novim, mladim liberalnim liderima kroz novu političku paradigmu na javnoj sceni.

Belan je rekao da će LP biti pouzdan partner tradicionalnim saveznicima sa kojima su zajedno nastupali na parlamentarnim izborima.

On je naveo da LP želi da razgovara sa svima koji imaju viziju evropske i građanske Crne Gore kako bi zajednički doprinijeli ubrzanom razvoju crnogorskog društva.

Belan je kroz izborni program predstavio principe političkog djelovanja.

Kako se navodi, Belan je poručio da ostaje nepokolebljivi zagovornik i borac za individualna prava i sloboda, borac za afirmaciju Crne Gore u međunarodnoj zajednici i unutar evroatlantske porodice država, razumjevajući izazove i trendove ovog vijeka u Crnoj Gori, regionu i svijetu.

On je kazao da će LP ponuditi konkretna rješenja na savremene potrebe crnogorskog društva koje mora da se mijenja i bude drugačije nego što je danas, i da su dobrodošli svi koji dijele takve vrijednosti.

Dosadašnji lider Andrija Popović na današnjoj konferenciji proglašen je za počasnog predsjednika partije zbog, kako se navodi, dugogodišnjeg doprinosa ideji liberalizma, otvorenog društva i građanske Crne Gore ali i za rukovođenje partijom u teškim i izazovnim vremenima.

Kako se dodaje, delegati su jednoglasno usvojili i Rezoluciju o političkom djelovanju LP 2023-2027, kojom se određuju pravci djelovanja te partije naredne četiri godine.

Iz LP su rekli da se Rezolucija temelji na ideji očuvanja dostojanstva i prava svakog čovjeka, izgradnji slobodnog, otvorenog i modernog društva, jačanju novih pristupa ekonomiji, zelene, plave i cirkularne ekonomije, stvaranje uslova za razvoj IT i novih biznisa ali i reforme u obrazovanju i zdravstvu te javnoj upravi u cilju postizanja standarda za punopravno članstvo Crne Gore u EU.

Navodi se da su se u svečanom dijelu konferencije delegatima obratili lider LIBSEEN mreže liberala Jugoistočne Evrope, Roman Jakič, predstavnici LDP Makedonije, VVD liberala Holandije i lider ALDE saveza liberala Evrope Ilhan Kjučuk video porukom.

Delegate su pozdravili i predstavnici crnogorskih partnerskih partija Demokratske partije socijalista, Socijaldemokrata, Bošnjačke stranke, Hrvatske građanske inicijtive, Pokreta Evropa sad i Socijaldemokratske partije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS